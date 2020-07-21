Чем хорош метод капельного полива

На сегодняшний день только 1/6 этих земель мелиорирована. С них получают до 50% всех производимых сельскохозяйственных продуктов.

В Англии мелиорируемые земли занимают 80%, в Китае — 55% , в США — 39% от пашни. В России — лишь 8%, на которых производится до 65% овощной продукции и картофеля, 100% риса и около 20% кормов для животноводства.

Мелиорация — стратегически важное направление для отечественного сельского хозяйства. В последние годы в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Татарстане реализуются крупные проекты по ее развитию. С 2014 года площадь орошаемых земель в Волгоградской области увеличилась в 1,5 раза и составила более 50 тыс. га. Из них более 20 тыс. га занимают системы капельного полива.

Капельный полив. Суть метода

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Первые системы капельного орошения запатентовали изобретатели из Израиля. Благодаря им страна, половину территории которой занимает пустыня, за несколько лет превратилась в крупного импортера продуктов растениеводства.

Современные системы капельного орошения представляют собой гибкие шланги с встроенными капельницами, которые укладываются по поверхности почвы или заглубляются в нее по всей необходимой площади полива. По ним вода подается под низким давлением к корням каждого растения. Ее количество можно регулировать в зависимости от потребностей растений в воде, схемы посадки культуры и климатических особенностей.

С помощью такой системы орошения растения можно поливать не только водой, но и растворенными в ней удобрениями.

Преимущества капельного орошения

Нехватка пресной воды ощущается сегодня практически по всей территории нашей планеты. Это значит, что воду необходимо беречь и использовать ее очень экономно. Именно системы капельного полива позволяют поддерживать необходимую влажность почвы при расходовании минимального количества воды. Благодаря этому методу значительно (до 300%) снижается количество воды, необходимой для полива.

У капельного способа орошения есть и другие преимущества:

- Большинство культур при такой организации полива созревают раньше, а урожайность повышается на 40-80%.

- За счет того, что влага поступает непосредственно к корням, снижается количество вредителей, сорняков, грибковых и других заболеваний, которые могут возникать в условиях повышенной влажности.

- Листьям, на которые не попадает вода, не грозят солнечные ожоги.

- Отсутствует земляная корка, которая образуется после обычного полива: это улучшает аэрацию верхнего слоя почвы и избавляет от необходимости частых междурядных обработок.

- Исключается водная эрозия почвы и потеря макро- и микроэлементов.

- Подача питательных веществ одновременно с поливной водой повышает эффективность внесения удобрений и снижает трудоемкость процесса.

- Особенности систем капельного полива

Системы капельного орошения получили широкое распространение сначала в тепличном хозяйстве, а затем стали использоваться и в открытом грунте. Любая система капельного орошения состоит из таких элементов, как:

- магистральный трубопровод;

- капельная лента;

- соединительная фурнитура;

- фитинги с кранами;

- фильтр;

- насосная станция;

- резервуар с водой.

Виды капельной ленты

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Существует два вида лент капельного полива — щелевая и эмиттерная.

Щелевые и эмиттерные капельные ленты имеют различную по своему строению капельницу, но одинаковую функциональную составляющую. Обе капельницы имеют входной фильтр, лабиринт для снижения давления и нормирования вылива, а также водовыливное отверстие. Только в случае щелевой капельной ленты водовыливное отверстие имеет вид щели, которая прорезается ножом (поэтому она и называется “щелевая”). В случае эмиттерной ленты она имеет встроенный эмиттер (капельницу): отсюда название “эмиттерная”.

Эмиттерная лента, в свою очередь, подразделяется на компенсированную и некомпенсированную. Некомпенсированный вариант рассчитан на использование на участках без существенного перепада высот и со стабильным давлением воды. Капельницы компенсированных систем обеспечивают равномерную подачу воды даже в тех случаях, когда возникает перепад давления в системе.

Норма и частота полива

Применение системы капельного полива требует точности. Это инновационная технология, для успешного внедрения которой нужно правильно рассчитать поливную норму и оптимальную его частоту. Если капельный способ орошения не дает ожидаемых результатов, это говорит о том, что оборудование применяется неправильно.

Компания “Новый век агротехнологий” производит, проектирует и устанавливает системы капельного орошения, которые могут быть адаптированы под индивидуальные потребности каждого заказчика. Мы работаем с крупными фермерскими хозяйствами и агрохолдингами. Профессиональный капельный полив, разработку и монтаж которого производит наша компания, позволяет наиболее рационально использовать влагу для формирования урожая.

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Так, с применением капельного орошения, было получено 60 тонн/га репчатого лука при первом опыте в возделывании данной культуры в ЦФО. В этом же хозяйстве благодаря замене существующего способа орошения дождевальными установками барабанного типа на более эффективный капельный полив удалось добиться более качественного урожая картофеля при меньших затратах.

Очевидно, что внедрение новых агротехнологий благоприятно сказывается на экономических показателях: высокое качество продукции позволяет продавать ее дороже и получать дополнительную прибыль.

Производитель систем капельного полива

ЗАО «Новый век агротехнологий»

8 (800) 555-86-88

www.neoagri.ru

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