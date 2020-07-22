2020-07-22T11:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 22 июля: плюс 96 заболевших и 55-я смерть

К 22 июля число заболевших COVID-19 в Волгоградской области уже превысило 8300 человек - «Комсомолка» собрала последние данные
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока в Волгоградской области сохраняется сложная обстановка по коронавирусу.Пока в Волгоградской области сохраняется сложная обстановка по коронавирусу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В то время, как в российском центре по коронавирусу рапортуют о снижении темпов заболевания в стране, в Волгоградской области обстановка остается по-прежнему сложной. Да, к 22 июлю в регионе уже нет массовых вспышек и люди не умирают по несколько человек в день. Но статистика все равно пугающая. За последние сутки в области зафиксировано 96 новых случаев COVID-19. Для сравнения: 20 июля было 93 случая, 21 июля – 95. Цифры не снижаются, а наоборот растут. Таким образом с начала пандемии в Волгоградской области коронавирусом уже заболели 8340 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

Стабильность есть, улучшений пока нет. Фото Яндекс. Коронавирус.

Стабильность есть, улучшений пока нет. Фото Яндекс. Коронавирус.

Всего в России за последние сутки положительный диагноз COVID-19 установлен у 5862 человек в 83 регионах. В этом списке субъектов РФ Волгоградская область занимает 22 место. Да, уже не в числе самых опасных, но и не в списке тех, где фиксируют наименьший прирост. Даже в Московской области и Дагестане, где еще месяц назад была самая сложная ситуация с коронавирусом, сегодня обстановка стабилизировалась и прироста практически нет (он составляет 0,2 и 0,3%).

Поэтому в Волгоградской области пока и не снимают все ограничения. Напомним, по-прежнему действует 14-дневный карантин для приезжих из-за рубежа, так и не открылись кинотеатры и детские секции, и масочный режим никто отменять не планирует.

Еще одна нерадостная новость к 22 июля – число смертельных случаев от COVID-19 в Волгоградской области увеличилось до 55 человек. Плюс один за минувшие сутки.

Их хорошего: выписывают из волгоградских больниц больше, чем туда поступают новых коронавирусных пациентов. За вчерашний день госпитали покинули 105 волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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