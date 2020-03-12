Памятник-музей БК-31 на набережной Волгограда откроют в мае

На центральной набережной Волгограда неподалеку от БК-13 строят саркофаг для поднятого со дна Волги бронекатера БК-31. Подбитое во время Сталинградской битвы судно станет не только памятником речникам Волжской флотилии, но и единственным в своем роде мультимедийным музеем под открытым небом. Завершить все работы и открыть новую достопримечательность в Волгограде планируют ко Дню Победы. 12 марта на стройплощадке у бронекатера БК-31 губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание.

Остов для стеклянного саркофага уже почти готов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Бронекатер БК-31, который фашисты подбили в октябре 1942 года, 75 лет пролежал на дне Волги. В 2015 году его случайно нашел дайвер неподалеку от острова Голодного. Со дна его подняли только в 2017 году. После сложной реставрации он занял место на Центральной набережной в сотне метров от еще одного установленного здесь памятника речникам - бронекатера БК-13. Именно они и станут доминантой обновленной нижней террасы набережной. Уже в мае 2020 года защищавший Сталинград «плавучий танк» смогут осмотреть жители и гости Волгограда.

Деревянные чопики из пробоин бронекатера пока вынули, потом их забьют обратно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это реальный бронекатер, который принимал участие в боевых действиях, защищал Сталинград и жителей от фашистов. И погиб он героически здесь, и установлен здесь. Это наша историческая память, то наследие, которое мы защищаем. И установка памятника, посвященного краснофлотцам, которые защищали Сталинград, это тоже восстановление исторической справедливости, исторической правды. Мы смотрели, где установить такой памятник. Они [ветераны] предложили – давайте здесь. Тем более капитан этого корабля Никитин является капитаном и БК-13, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор с мэром осмотрели стройплощадку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подрядчик уже забетонировал основание под корабль-памятник. Бронекатер водрузили на постамент, по углам отлили монолитные колонны, практически готов и каркас будущей крыши. Вскоре БК-31 накроют стеклянным саркофагом. Стекло для него начнут завозить в Волгоград в конце марта. После приступят к покраске бронекатера и обустройству мультимедийной экспозиции. Завершить все работы планируют к 24 апреля.

Рабочие варят каркас металлического купола.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К маю должны закончить и основные строительные работы по обустройству новой набережной с фонтанами, променадами и велодорожками. Торжественное открытие экспозиции, центром которой станет легендарный бронекатер, устроят в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Идут работы и у БК-13.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы идем про графику и планируем, что все будет готово к концу апреля. Этот памятник БК-31 будет являться некой мультимедийной многофункциональной музейной площадкой. Внутри стеклянного саркофага выделят три зоны. Это сам катер, который будет основным экспонатом. По периметру установят 11 экспозиционных тумб – по числу членов экипажа затонувшего БК-31. Плюс также будет выставлен штурвал, переговорные приборы, двигатель и сама история катера будет также описана в этой экспозиции. Здесь же разместят все вещи, которые были найдены на бронекатере. И третья часть - сейчас это котлован - там будет полигональная волна от нашего волгоградского художника Мити Зимина. На этой площадке можно будет проводить различные реконструкции, - рассказала руководитель проекта ЧУ ВИМ «Наследие» Анна Василевская.

Чтобы через два месяца открыть музей-памятник для посетителей, придется сделать очень много.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внутри саркофага будет поддерживаться особый климат, который позволит сохранить бронекатер БК-31. «Оживят» памятник при помощи спецэффектов, подсветки и звука.

- Волгоградцы получат мультимедийную экспозицию, которой сами смогут управлять. Профессиональный звук и свет позволят проводить различные мероприятия, - отмечает Анна Василевская.

Катер под стеклом займет чуть больше 0,25 га в новом парке на набережной. Фото: ВИМ "Наследие"

Открытие памятника-музея БК-31 обещают сделать феерическим. Оценить задумку сможем уже скоро.

СНОВА ТОРЧАТ ПЕНЬКИ

А пока волгоградцы возмущаются очередной вырубкой деревьев на склоне набережной. За синим забором все перекопали, торчат пеньки. Здесь будут строить одно из локальных очистных сооружений, куда перед сбросом в Волгу будут заходить стоки с городских улиц. Все оборудование расположат под землей. По контракту, по окончанию работ подрядчик должен будет благоустроить склон и высадить новые деревья.

На склоне строят очистные сооружения. И снова пожертвовали деревьями.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА