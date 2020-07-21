Правила отключения горячей воды разъяснил Роспотребнадзор

Каждое лето все волгоградцы, в чьих домах есть централизованное горячее водоснабжение, несколько раз остаются без привычных удобств. Сначала отключают горячую воду на пару - тройку дней для гидроиспытаний, затем – на пару недель на время ремонта котельных и теплосетей. Далеко не всех горожан такое положение дел устраивает. Региональное управление Роспотребнадзора разъяснило, на сколько дней могут отключать горячую воду в Волгограде и как производится перерасчет в случае превышения установленного срока.

НА СКОЛЬКО МОГУТ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Санитарные врачи отмечают, что продолжительность перерыва подачи горячей воды на время ежегодных профилактических ремонтов четко регламентировано законодательством. В Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда** прописано, что коммунальщики должны своевременно проводить плановые ремонты, содержать сети в исправности и подавать потребителям горячую воду с температурой не ниже 60°C и не выше 75°C. А согласно СанПиН 2.1.4.2496-09* греть воду подручными средствами и купаться в тазике можно не более 14 суток.

По традиции все ремонты коммунальщики планируют на лето, ведь зимой наличие тепла и горячей воды куда важнее. Для каждого микрорайона продолжительность ремонта устанавливается администрацией города. Жителей о грядущем отключении горячей воды обязаны предупредить заранее. Графики регулярно публикует в том числе «КП-Волгоград». В особых случаях при большом объеме работ остановка котельной может быть продлена. Опять же – по согласованию с местными властями.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОЛОЖЕН ПЕРЕРАСЧЕТ

Бывает, что в отведенный двухнедельный максимум коммунальщики по тем или иным причинам не укладываются. В этом случае согласно Правилам №354*** жителям положен перерасчет за услугу горячего водоснабжения. За каждый час перерыва продолжительностью свыше 14 суток размер платы за расчетный период уменьшается на 0,15 процента. При этом сроки отключения в течение расчетного периода суммируют.

- Кроме того, исполнитель должен выплатить неустойку (штраф, пени), если перерывы не связаны с отсутствием технической возможности оказания коммунальных услуг, - отмечают в Роспотребнадзоре.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ

Чтобы получить перерасчет за слишком длительное отключение горячей воды, нужно написать заявление в обслуживающую ваш дом УК или ТСЖ.

А МОЖНО ОБХОДИТЬСЯ ВООБЩЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ?

Каждый раз, оставаясь без удобств, волгоградцы задаются вопросом: неужели в 21 веке нельзя обойтись без двухнедельных отключений горячей воды?

- К сожалению, нет, - отвечают в «Концессиях теплоснабжения». - Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, то система теплоснабжения устроена так, что любой вид работ можно проводить только когда из сетей слили воду, остановили котлы и насосы.

Смотрите график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

____________

* п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. № 20.

** п.п. 5.1.3., 5.1.5 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

*** раздел Х и приложение №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.