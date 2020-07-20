2020-07-20T16:25:56+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинской пойме ради моста намерены вырубить 8,5 тысяч деревьев

Общественники предложили сместить дорогу, чтобы не уничтожать реликтовые дубы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как проложить дорогу, чтобы не нанести ущерб природе - вот дилемма. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.Как проложить дорогу, чтобы не нанести ущерб природе - вот дилемма. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.
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В конце июня 2020-го в Волгоградской области торжественно открыли второй пусковой комплекс «мостового перехода через Волгу». Дорога, протяженностью 6,5 километра, соединила Волжский и Среднюю Ахтубу. Но, напомним, весь «мостовой комплекс» был разбит на четыре этапа (первым был «Танцующий мост»). Осталось еще два. Третий этап – самый сложный и самый спорный. Именно он и стал камнем преткновения между общественниками и чиновниками. Дело в том, что пролегает эта часть дороги по территории Волго-Ахтубинской поймы, и достанется ей от стройки сильно – тысячи деревьев готовят под снос. Сейчас, когда приступают к проектированию этой части дороги, члены Общественной палаты Волгоградской области и пригласили экспертов на свое заседание, чтобы вместе найти решение с минимальным ущербом для экологии.

ТРИ ТЫСЯЧИ ДУБОВ ИЛИ ДОРОГА

На третьем этапе строительства «шелкового пути» должны построить дорогу, которая соединит первый и второй пусковые комплексы и пройдет от Волжского до Краснослободска по территории Волго-Ахтубинской поймы над ериками Осинки и Гнилой.

Один из вариантов, который рассматривают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, предполагает, что дорога заденет часть реликтового дубового леса. Значительную его часть.

«По заключению Комитета по природным ресурсам, размер ущерба составит более 8,5 тысяч деревьев, включая почти 3 тысячи дубов», - приводит цифры член Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Под сруб по предварительным расчетам пойдут: 2709 дубов, 4358 тополей, 267 кленов, ивы - 578 штук, ясень - 52 штуки, вяз - 97 штук, акация - 318 штук.

Общественники предлагают сместить дорогу на север, чтобы сохранить хотя бы дубовый лес. Фото Вячеслава Черепахина.

Общественники предлагают сместить дорогу на север, чтобы сохранить хотя бы дубовый лес. Фото Вячеслава Черепахина.

Проектно-изыскательские работы на пути третьего пускового комплекса в Волго-Ахтубинской пойме вело ростовское «Конструкторское бюро ГСК Дон».

«Первая часть этого проекта (от Лебяжьей Поляны до Ахтубинского моста), прошедшая экспертизу, практически не вызывает нареканий. А вот по второй части (она даже экспертизу не прошла) много вопросов. Сегодня члены Общественной Палаты, и представители комитетов сошлись на том, что при строительстве трассы, необходимо минимизировать ущерб дубовому лесу. Вместе с экспертами и общественностью надо найти оптимальный вариант, который не обернется для Волгоградской области экологическим конфликтом. Сегодня комитету было предложено к следующему заседанию, которое пройдет на территории природного парка (на месте предполагаемых строительных работ) подготовить расчеты по смещению трассы с цента леса на север к его окраине. Там преобладают деревья тополевой породы, а они, как известно, восстанавливаются значительно быстрее и легче, чем дубы», - к такому компромиссу пока пришли общественники и чиновники.

Вот так выглядит весь волгоградский "шелковый путь".

Вот так выглядит весь волгоградский "шелковый путь".

Как дело пойдет, посмотрим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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