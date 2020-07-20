В Волго-Ахтубинской пойме ради моста намерены вырубить 8,5 тысяч деревьев

В конце июня 2020-го в Волгоградской области торжественно открыли второй пусковой комплекс «мостового перехода через Волгу». Дорога, протяженностью 6,5 километра, соединила Волжский и Среднюю Ахтубу. Но, напомним, весь «мостовой комплекс» был разбит на четыре этапа (первым был «Танцующий мост»). Осталось еще два. Третий этап – самый сложный и самый спорный. Именно он и стал камнем преткновения между общественниками и чиновниками. Дело в том, что пролегает эта часть дороги по территории Волго-Ахтубинской поймы, и достанется ей от стройки сильно – тысячи деревьев готовят под снос. Сейчас, когда приступают к проектированию этой части дороги, члены Общественной палаты Волгоградской области и пригласили экспертов на свое заседание, чтобы вместе найти решение с минимальным ущербом для экологии.

ТРИ ТЫСЯЧИ ДУБОВ ИЛИ ДОРОГА

На третьем этапе строительства «шелкового пути» должны построить дорогу, которая соединит первый и второй пусковые комплексы и пройдет от Волжского до Краснослободска по территории Волго-Ахтубинской поймы над ериками Осинки и Гнилой.

Один из вариантов, который рассматривают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, предполагает, что дорога заденет часть реликтового дубового леса. Значительную его часть.

«По заключению Комитета по природным ресурсам, размер ущерба составит более 8,5 тысяч деревьев, включая почти 3 тысячи дубов», - приводит цифры член Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Под сруб по предварительным расчетам пойдут: 2709 дубов, 4358 тополей, 267 кленов, ивы - 578 штук, ясень - 52 штуки, вяз - 97 штук, акация - 318 штук.

Общественники предлагают сместить дорогу на север, чтобы сохранить хотя бы дубовый лес. Фото Вячеслава Черепахина.

Проектно-изыскательские работы на пути третьего пускового комплекса в Волго-Ахтубинской пойме вело ростовское «Конструкторское бюро ГСК Дон».

«Первая часть этого проекта (от Лебяжьей Поляны до Ахтубинского моста), прошедшая экспертизу, практически не вызывает нареканий. А вот по второй части (она даже экспертизу не прошла) много вопросов. Сегодня члены Общественной Палаты, и представители комитетов сошлись на том, что при строительстве трассы, необходимо минимизировать ущерб дубовому лесу. Вместе с экспертами и общественностью надо найти оптимальный вариант, который не обернется для Волгоградской области экологическим конфликтом. Сегодня комитету было предложено к следующему заседанию, которое пройдет на территории природного парка (на месте предполагаемых строительных работ) подготовить расчеты по смещению трассы с цента леса на север к его окраине. Там преобладают деревья тополевой породы, а они, как известно, восстанавливаются значительно быстрее и легче, чем дубы», - к такому компромиссу пока пришли общественники и чиновники.

Вот так выглядит весь волгоградский "шелковый путь".

Как дело пойдет, посмотрим.