2020-06-26T11:54:28+03:00
Общество

В Волгограде глава Минтранса прилетел на вертолете открывать мост через Ахтубу

Чиновники торжественно открыли второй пусковой комплекс «мостового перехода через Волгу»
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня на мосту открывают движение по всем четырем полосам в оба направления.Сегодня на мосту открывают движение по всем четырем полосам в оба направления.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня в Волгоград прибыли глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и помощник Президента РФ Игорь Левитин. Приехали не в гости, а с почетной миссией – открыть мост, который проходит через реку Ахтуба и является вторым пусковым комплексом масштабного проекта – мостового перехода через реку Волгу. Точнее даже не приехали, а прилетели. Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым они прибыли на торжественную церемонию на вертолете.

Здесь их уже ждала целая колонна техники. Открывать движение по мосту через Ахтубу решили красочно – на ретроавтомобилях, с флагами и «бойцами» в форме военных лет.

Первой по новой дороге проехала колонна из ретромашин и дорожной техники. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первой по новой дороге проехала колонна из ретромашин и дорожной техники.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я помню, как мы в 2009 году открывали в Волгограде мост через Волгу («танцующий» - примечание автора). Все радовались, но тут же пошли просьбы – «А вот нам бы еще мост через Ахтубу». И вот он готов. Это не просто дорога. Это уникальный проект, ведь мост проходит по экологически чистым местам и требовались специальные инженерные решения и сооружения. Я поздравляю Минтранс и Росавтодор, которые смогли воплотить в жизнь этот проект, - сказал на открытии Игорь Левитин.

Уже третий министр транспорта прилетает в Волгоград на открытие очередной очереди этого мостового комплекса. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже третий министр транспорта прилетает в Волгоград на открытие очередной очереди этого мостового комплекса.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Данный мост проходит над пойменной частью Волги и пересекает две магистрали – «Волжский-Ленинск» и «Краснослободск-Средняя Ахтуба». После открытия этого мостового перехода водителям больше не придется стоять в пробках на этих развязках.

Эту дорогу волгоградцы (да и не только) ждали больше десяти лет. И это только с момента обещаний. Ведь проект «шелкового пути», который проходит почти через всю Волгоградскую область и выходит к прикаспийским государствам, был разработан еще в 2008 году. «Танцующий мост» в Волгограде был лишь первой частью этого «перехода». И после его открытия проект замер на долгие годы. Вернулись к нему только в 2015-м.

Вот так выглядит весь "шелковый путь" через Волгоградскую область. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот так выглядит весь "шелковый путь" через Волгоградскую область.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Второй комплекс как раз предполагал строительство моста через реку Ахтубу с развязкой в городе Волжском. В 2017-м движение по этому мосту открыли. Правда, только по двум из четырех полос. Тогда открывать второй пусковой комплекс в Волгоград тоже приезжал министр транспорта РФ (на тот момент это был Максим Соколов). Теперь уже Евгений Дитрих открывает на мосту движение по всем четырем полосам.

- Да, дорожная инфраструктура не возникает по взмаху руки. Она порой строится долго. Проходят годы, но благодаря вот таким проектам мы можем, посмотрев вокруг, сказать, что наша жизнь изменилась. Изменилась к лучшему. Верю и надеюсь что объект этот прослужит долго, - отметил министр транспорта России.

На церемонию открытия второй очереди пускового комплекса приехала целая делегация. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На церемонию открытия второй очереди пускового комплекса приехала целая делегация.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А дальше, как водится: перерезание красной ленточки, аплодисменты и салют. Правда, на этот раз не только из хлопушек, но и из винтовок (артиллерийский).

- Ну, удивил, Андрей Иванович. Со свистом пуль над головой у меня еще церемонии не проходили, - признался Евгений Дитрих волгоградскому губернатору.

Отметим, что теперь эта магистраль станет полноценным дублером дороги по мосту Волжской ГЭС (которая второе лето из-за ремонта стоит в пробках) и позволит как раз разгрузить транспорт, который следует из Волгограда в Волжский, Астрахань и Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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