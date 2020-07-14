Депутат Госдумы Ирина Гусева вошла в топ-20 рейтинга активности

Депутат Государственной Думы РФ от Волгоградской области Ирина Гусева активно работает в своем округе и ежедневно отчитывается перед избирателями о проделанной работе на своих страницах в социальных сетях. Несмотря на пандемию коронавируса и оживленную законотворческую деятельность, она ни на один день не бросила своих земляков, продолжая решать самые насущные проблемы. В итоге в десятом интегральном рейтинге активности депутатов Госдумы РФ Ирина Гусева заняла 18-е место. При этом в индексе народного голосования стала пятой среди всех своих коллег.

Парламентарий на личные средства закупила 27 тысяч медицинских масок, септики и средства индивидуальной защиты – все это через «Единую Россию» передала волгоградским медикам, которые работают с коронавирусом «на передовой». Ирина Гусева считает «социалку» зоной личной ответственности перед жителями Волгоградской области. Поэтому отвечает на тысячи вопросов, которые ей задают в социальных сетях. Проблемы здравоохранения, образования, ЖКХ, трудовые отношения, детские пособия и пенсии – со всем этим обращаются к депутату за реальной помощью.