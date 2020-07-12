Депутаты Госдумы РФ поддерживают инициативу по присвоению Котельниково звания «Город воинской славы»

Парламентарий высоко оценила усилия котельниковцев в развитии историко-культурного потенциала своего края, отметив, что жители города помнят о том, что основание их нынешнего благополучия заложено в героическом прошлом Котельниковского района.

Поэтому в первую очередь «Котельниково – Земля Героев» стремится восстановить историческую справедливость и отдать должные почести героям Великой Отечественной войны, передать в поколениях память о своих незаслуженно забытых прадедах.

Татьяна Цыбизова выразила поддержку действиям созданной в Котельниково инициативной группы по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы».

В развитии города горячо заинтересовано предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое выступает партнером в реализации многих социально важных программ, ведет в городе активное строительство современных жилых районов. Инвестиции бизнеса в благоустройство и процветание территории присутствия способствуют повышению качества жизни населения, созданию рабочих мест с достойной оплатой труда и притоку молодежи.

Фото: ЕвроХим.

Так жители Котельниково продолжают славные традиции своих предков свершениями в мирном труде, всеми силами стремятся развивать и благоустраивать территорию своего края.

В этом депутат видит начало успешного пути развития всех сфер жизни «Котельниково – Земли Героев», жители которой, уважая вековые традиции своего края, стремятся построить на их основе лучшее будущее для своего города. Уникальная история города дает для этого все основания.