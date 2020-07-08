2020-07-08T11:58:11+03:00
Экономика

ВТБ выдал в Волгограде свыше 200 млн рублей на ипотеку под 6,5%

ВТБ в регионе за три месяца с момента старта работы в рамках программы госсубсидирования со ставкой 6,5% годовых выдал более 212 млн рублей
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Жилищные кредиты получили свыше 110 семей Волгограда.

Средняя сумма займа составляет 1,6 млн рублей, срок - 15 лет. Наибольший спрос у жителей области пользуются жилищные комплексы «Долина», «Колизей», а также объекты ГК ПИК.

Программа «Ипотека с господдержкой 2020» распространяется на квартиры в новостройках, а также на готовое жилье при условии покупки у юридического лица. Максимальная сумма кредита в регионе составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки.

Управляющий банка ВТБ в Волгоградской области отметил: «ВТБ первым в апреле приступил к реализации льготной программы по приобретению жилья, не дожидаясь постановления Правительства РФ и понимая, что «Ипотека с господдержкой 2020» не только создаст мощный импульс для роста рынка жилищного кредитования области, но и эффективно поддержит строительную отрасль. Волгоградцы активно пользуются новой программой субсидирования. Сейчас на нее приходится 15% от всех ипотечных выдач. Уверен, спрос будет увеличиваться благодаря тому, что мы снизили размер первоначального взноса на 5 п.п., а также увеличили максимальную сумму кредита».

Банк выдает жилищные кредиты и по другим программам с субсидированием процентной ставки: в рамках поддержки семей с двумя и более детьми по ставке от 5% годовых, а также по собственной программе для заемщиков, которые не попадают под условия господдержки от 2018 года – им доступно оформление кредита под 7,9%.

С января по май объем продаж жилищных кредитов ВТБ в Волгоградской области увеличился на 45 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3 млрд рублей. Это позволило увеличить долю банка на рынке ипотечного кредитования в области до 33%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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