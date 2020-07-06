2020-07-06T14:03:03+03:00
Общество

Всегда в боевой готовности

Руководители региональной службы МЧС осмотрели объекты Гремячинского ГОКа
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Лучшие стандарты подготовки и тренировок спасателей реализуются на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Промышленная безопасность, охрана труда, защита жизней и здоровья работников – в числе главных приоритетов предприятия, поэтому на создании и обеспечении деятельности объектов безопасности в «ЕвроХим-ВолгаКалии» не экономят.

На Гремячинском ГОКе действует уникальный учебно-тренировочный центр для спасателей, находящийся в распоряжении военизированной горноспасательной части. Центр оснащен современными устройствами для тренировок сотрудников ВГСЧ в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям. Во время тренировки сотрудники подключают специальные датчики и в тяжелом снаряжении проходят полосу препятствий, имитирующую аварию в горных выработках. Задымление, вибрация, ограниченное пространство для действий, громкие звуки и плохая видимость, искусственно созданные тренажером, помогают тренирующимся наиболее эффективно отработать необходимые навыки и умения.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Кроме профессиональной спасательной службы на предприятии действует и вспомогательная горноспасательная команда. В состав подразделения входят мужчины, обладающие необходимыми физическими и психологическими качествами для работы в экстренной ситуации.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор внутренней службы Николай Любавин и начальник 4 отряда ФПС МЧС России по Волгоградской области Алексей Закурдаев посетили площадку строительства комбината, чтобы встретиться со своими коллегами и подробнее узнать о службе горноспасателей Гремячинского ГОКа.

В сопровождении руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия» сотрудники МЧС осмотрели комплекс ВГСЧ и спецтехнику. Чтобы гости в полной мере могли оценить все аспекты деятельности горноспасательной части, работники комбината устроили для них ознакомительную экскурсию по объектам комбината, разъяснили основные процессы технологического цикла предприятия.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Высокий уровень подготовки личного состава ВГСЧ, который обеспечивается наличием современного оборудования для тренировок, а также укомплектованность службы необходимой спецтехникой заслужили положительные оценки руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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