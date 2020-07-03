ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия

Для карт, которые должны были быть перевыпущены в мае или июне, и срок действия которых ранее уже продлевался, использование также будет повторно пролонгировано.

Владельцы корпоративных карт с истекающим сроком действия смогут до 31 августа продолжать оплату необходимых бизнес-расходов через терминалы или онлайн, вносить выручку на расчетный счет через устройства самообслуживания, а также снимать денежные средства в банкоматах. Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается. При желании клиента перевыпустить новую корпоративную карту ВТБ предоставляет такую возможность на стандартных условиях в офисе банка.

«Учитывая, что автоматическое продление корпоративных карт при завершении срока действия в мае и первой половине июня было очень востребованным, для комфорта наших клиентов мы расширили эту возможность. До конца августа у владельцев карт нет необходимости специально приезжать в офис банка для их переоформления, а проведение привычных операций остается таким же надежным, быстрым и безопасным. При этом по желанию клиента также возможен и перевыпуск карты в любой момент в течение продленного периода», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.