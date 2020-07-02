2020-07-02T14:30:03+03:00
Общество

Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»

«Ростелеком» 5 июля 2020 года проведет онлайн товарищеский матч по игре World of Tanks между командами южных и северных регионов России
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

В уникальном шоу примут участие игроки из солнечных Астрахани и Дагестана с одной стороны и территорий вечной мерзлоты — ХМАО-Югры и Ямала — с другой.

Команды в составе трех человек сформированы из числа победителей и призеров турниров «Ростелекома», которые состоялись ранее. В текущем сражении к ним присоединятся популярные танковые блогеры Алексей «Near_You» Кучкин, Владислав «__NIDIN__» Фёдоров, Владислав «NesKwi» Канаев и Иван «BEOWULF422» Яворский, которые выступят в качестве играющих тренеров и сделают шоу еще более зрелищным. Просмотр турнира в режиме реального времени для всех желающих будет доступен на их каналах в YouTube.

За Юг сразятся команда «Ultra» из республики Дагестан и коллектив «Mercy» из Астрахани. Соперниками южан со стороны Севера выступят танкисты из «Дистрикт13» Ямало-Ненецкого автономного округа и боевой экипаж «Будь Любезен» Ханты-Мансийского автономного округа. Комментировать бои и вести основную трансляцию поединков на своем канале будет известный стример Дмитрий «EL COMENTANTE».

«Турниры, которые “Ростелеком” проводит совместно с Wargaming, уже стали легендой среди любителей игры World of Tanks. И теперь они выходят на новый уровень — организаторы заявляют шоу-матч между самыми отдаленными регионами страны, которые объединит цифровая связь. Это первый межрегиональный турнир такого формата, который пройдет в онлайне. Могу отметить, что уникальной особенностью события является участие в нем четырёх именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут выступать вместе с командами участников в танковых сражениях, а также их комментировать и стримить бои на YouTube-каналах. Надеюсь, что география сражений будет расширятся и вовлекать все большее количество участников», — поделился Дмитрий «EL COMENTANTE».

Турнир стартует 5 июля в 16:00 (мск) в онлайн-режиме. Согласно установленным правилам, организаторы предоставят игрокам возможность сражаться в том числе на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р), которые входят в качестве бонусных в тарифный план «Игровой» от «Ростелекома». Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Более подробную информацию об этом событии можно посмотреть на игровом портале организаторов турнира.

«Наша компания придает большое значение развитию отношений со своими клиентами-геймерами и специально для них создает экосистему цифровых сервисов, в центре которой находится тариф “Игровой” со специальными бонусами для поклонников World of Tanks. Благодаря мощной высокоскоростной оптической инфраструктуре “Ростелекома” игроки, которые находятся за тысячи километров друг от друга, в ходе сражений не чувствуют расстояние и пинг. Желаем всем участникам турнира бескомпромиссной борьбы и ярких побед, но при этом сохранения уважительных и добрых человеческих отношений за пределами онлайн-игры», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я б в экологи пошел – пусть меня научат!»: молодежь «ЕвроХим-Волга-Калия» проводит мастер-классы для юных котельниковцев
Мастер-классы для детей, проводимые молодыми специалистами ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», пользуются огромной популярностью у жителей города Котельниково
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Под Волгоградом браконьеры заплатили за убитого лося 240 тысяч
В лидерах Волгоград, Камышин и Котельниково: карта распространения коронавируса на 2 июля
Волгоградцы высказались за возвращение московского времени
Водитель скорой Волгограда и житель Урюпинска: подробности об умерших от коронавируса
В Волгограде вернули ежедневные электрички в аэропорт
На склоне поймы Царица хотят высадить плодовые сады
Трамваи №12 и СТ-1 перевели во вспомогательные маршруты
В Волгограде ВПАТП-7 и Метротранс взяли 312 миллионов в кредит на зарплаты сотрудникам
Летела на красный: в центре Волгограда женщина стала виновницей ДТП
Под Волгоградом «пятерка» протаранила грузовик: водитель погиб
На проспекте Университетском в Волгограде заменили асфальт
В Волгограде разрабатывают проект реконструкции прилегающих к стадиону «Трактор» дорог
К шести часам на выборах 1 июля проголосовали 77 процентов волгоградцев
Санавиация доставила в Волгоград астраханца с сердечным приступом
«Пытались проголосовать дважды»: на шести волгоградских участках предотвратили нарушения
Новые вспышки коронавируса в Котельниково и Средней Ахтубе
«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела
В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика
К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев
Волгоградцы сдали собаку в приют и вернулись за ней: волонтеры «Дино» сняли трогательное видео
Почти 1,3 миллиона волгоградцев сходили на голосование
Нуждается в медпомощи: в Волгограде пропал 32-летний мужчина
Педагог, воспитатель, пенсионерка: аферисты украли у волгоградцев больше миллиона
SOS! В Волгограде пропал 10-летний мальчик
2 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
С 1 июля изменилось расписание электрички Волгоград-1-Шпалопропитка
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка
В Молодежном театре Волгограда обновят зрительный зал
Больше миллиона волгоградцев проголосовали по конституции