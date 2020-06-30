2020-06-30T18:25:02+03:00
Экономика

ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России

ВТБ по итогам мая 2020 года установил собственный рекорд по рыночной доле в сегменте ипотечного кредитования
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По сравнению с апрелем текущего года она выросла на 2,6 п.п. и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%*.

В мае банк увеличил ипотечные продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 34,5% – ВТБ заключил свыше 24 тыс. сделок более чем на 62 млрд рублей. Всего за пять месяцев с начала года объем ипотечных выдач ВТБ превысил 311 млрд рублей, что на 23% выше результата января-мая прошлого года.

Одним из основным факторов, в мае позволивших поддержать спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-июня клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 14 тыс. ипотечных сделок на 39 млрд рублей.

«ВТБ всегда уделял особое внимание процессу ипотечного кредитования, понимая социальную важность этого продукта. На протяжении последних лет мы планомерно увеличивали нашу долю на рынке, достигнув в мае исторического рекорда – доли на рынке более 31%. Это стало возможным благодаря улучшению условий по нашим программам, цифровизации внутренних процессов банка и клиентского пути, а так же продуктивному сотрудничеству с нашими партнерами – застройщиками и риелторами по всей России», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости объекта недвижимости.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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