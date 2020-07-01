РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»

РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ. Среди них и отчетность «Ротора», который впервые за 16 лет вышел в Премьер-Лигу. В сравнении с ведущими клубами страны команда из Волгограда выглядит очень слабенько, ведь львиная доля его доходов - это субсидии из бюджета небогатой области. А на молодежный спорт клуб тратит почти в сорок раз меньше, чем «Краснодар» и в 26 раз меньше, чем «Зенит». Хотя и задачи перед собой на первый сезон ставит не заоблачные – удержаться в РПЛ.

Ключевые показатели финансовой отчетности клубов, которые они предоставляют при лицензировании, РФС определил совместно с УЕФА. Вся эта информация уже прошла аудиторскую проверку. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, доходы «Ротора» в дни матчей в прошедшем сезоне составляют чуть менее 50 миллионов рублей, при том, что волгоградские болельщики не подводят и домашние матчи клуба – самые посещаемые в ФНЛ. Коммерческие доходы составляют всего 681 тысячу, а вот бюджетные субсидии скрыты в графе «прочие операционные доходы» - 716 миллионов рублей. Каждый год клуб основательно обновляет состав игроков – перед стартом в РПЛ в очередной раз. В итоге убыток от выбывших и приобретения новых игроков в прошлом сезоне составил 4,42 миллиона рублей. Однако спортивным агентам не заплатили ни копейки. При этом потратил «Ротор» за сезон 722,3 миллиона. В том числе на развитие молодежного спорта почти 22 миллиона. Чистая прибыль до налогообложения составила почти 40 миллионов рублей.

Ключевые финансовые показатели "Ротора".

Для сравнения показатели клубов, на которые стоит равняться. Так, доходы «Зенита» - это почти 17,5 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда, полученные в дни матчей и 11,5 миллиарда – от коммерческой деятельности клуба. Тратит клуб 14,85 миллиарда. Убыток на покупке игроков двое превышает весь бюджет «Ротора» - 1,75 миллиарда. При этом расходы на молодежный спорт почти 579 миллионов рублей, а на агентов – еще 649. Доходы «Краснодара» в разы меньше – 6,64 миллиарда, расходы – почти 4,4 миллиарда, больше миллиарда чистого дохода (до налогообложения). При этом расходы клуба на развитие спорта превышают весь бюджет «Ротора» - 827 миллионов рублей, а агентские выплаты составляют 257 миллионов. У соседей в «Ростове» доходы и расходы также превышают два миллиарда, 98 миллионов уходит на молодежный спорт, 205 миллионов на агентов. При этом клуб показал 35 миллионов убытка.

- «Раздувать» бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены, - губернатор Волгоградской области пообещал, что «Ротор» получит все необходимое. Но на игроков денег нет.

Ключевые финансовые показатели клубов РПЛ и ФНЛ (загрузить документ).