«Ротор» делает ставку на иностранцев

В четверг, 25 июня, футболисты «Ротора» собрались на «Волгоград Арене», чтобы провести открытую тренировку, проголосовать и пообщаться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. После наставник волгоградской команды Александр Хацкевич обрисовал сложившуюся ситуацию на старте подготовки к РПЛ. «Ротор» снова наполовину перекраивает состав, делая ставку на иностранцев. - Визуально все хорошо выглядят. За четыре дня тренировок видно, что у ребят разное состояние: кому-то легче дается втягивающая работа, кому-то тяжелее. Все это понятно, - говорит Хацкевич.

Сначала - голосование.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы три месяца были на карантине, поэтому хотелось поскорее приступить к тренировкам - это все-таки наше любимое дело. Настроение отличное, - отмечает Азат Байрыев. Капитан «Ротора» признается, что сохранил форму, но вот навыки после долгого простоя придется восстанавливать.

Сейчас в «Роторе» основная команда сформирована лишь наполовину.

- Заявка – 25 футболистов. На сегодняшний день с нами тренируются 17. Есть ребята, которые с нами на просмотре. Так что мы в поиске. Футболисты, которых уже сегодня хотели бы видеть – это иностранцы в основном. Им приехать в Россию проблематично. Мы надеемся, что все-таки к началу июля они уже будут в команде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/787123" frameborder="0"></iframe> Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич о ситуации в команде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Наставник «Ротора» подчеркивает, что подбирали игроков по позициям и исходя из имеющихся возможностей. Так, Хацкевич хотел бы видеть в «Роторе» основного вратаря сине-голубых в прошлом сезоне Юрия Нестеренко и полузащитника Дениса Ткачука. Но игроки пока размышляют.

Александр Хацкевич надеется, что команда все же успеет сыграться.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- С ними ведутся переговоры. Может быть предложение, которое им поступило, их не устраивает. Но мы можем предложить то, что можем исполнить, - расставляет точки над «i» тренер.

Первый сбор «Ротор» проведет в Волгограде. Здесь запланированы товарищеские матчи 4 июля с астраханским «Волгарем» и 11 июля с саратовским «Соколом». После футболисты отправятся на сбор в Кисловодск.

- На сегодняшний день нам еще нужно 50% футболистов набрать, может быть, еще больше, - рассказал наставник «Ротора». – Когда футболисты будут у нас, понадобится время, чтобы они сыгрались. Понятно, что атакующий футбол все любят. Футбол должен приносить радость. Но за результат с меня будут спрашивать.

«ЗА ВАС ИГРАТЬ МЫ НЕ БУДЕМ»

После совещания с чиновниками, руководством клуба и тренерским штабом губернатор вышел к футболистам. Первым делом сказал спасибо за игру в прошедшем сезоне, которая привела к долгожданному выходу в РПЛ.

- Решение принято: «Ротор» будет играть в Премьер-Лиге. Этого дня мы все ждали 16 лет! В Волгограде футбол очень любят, «Ротор» обожают, но и также требуют и спрашивают, - подчеркнул Андрей Бочаров.

И общение с губернатором, который дал гарантии на сезон РПЛ.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Глава региона отметил, что у команды есть все, чтобы закрепиться в РПЛ: преданные болельщики, прекрасный стадион, гарантии финансирования. А еще Андрей Бочаров пообещал, что у «Ротора» появится своя база.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/787124" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров с футболистами "Ротора".Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Для нас важно продолжить работу по формированию местной школы футбола. «Ротору» нужна база, и идет формирование этой базы. В ближайшее время мы выделим средства на такой объект, построим такую базу, - пообещал футболистам губернатор. - Не забывайте: «Ротор» – народная команда. «Раздувать» бюджеты мы не можем, но ресурсами вы будете обеспечены. Ваша задача – побеждать. Надеемся, что вы это покажете. За вас играть мы не будем.