Коронавирус в Волгоградской области, последние данные на 1 июля: плюс 92 заболевших

Коронавирус постепенно отступает из нашего региона. По оперативным данным ИЦК к 1 июля 2020 года в Волгоградской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Это немало, но все же цифры меньше с каждым днем. И Волгоградская область потихоньку уходит из числа регионов с опасной обстановкой. Еще вчера мы были на 18-м месте по стране, сегодня уже на 19-м. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 6389 случаев коронавируса.

Коронавирус пошел на спад. Инфографика ИЦК.

В целом по России ситуация тоже стабилизируется. За последние сутки в стране выявлено 6556 пациентов с COVID-19 в 83-х регионах. 31,9% из этого числа – пациенты, у которых вирус протекает без клинических проявлений.

Но особенно радует, что снизилась смертность от коронавируса. За последние сутки в России зафиксировано 216 летальных случаев. В Волгоградской области численность умерших не увеличилась. На 1 июля в регионе от COVID-19 скончались 39 человек.