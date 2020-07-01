2020-07-01T12:15:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние данные на 1 июля: плюс 92 заболевших

«КП-Волгоград» собрала последние данные о ситуации с COVID-19 к 1 июля 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Число новых случаев COVID-19 в регионе снижается. Медленно, но уверенно.Число новых случаев COVID-19 в регионе снижается. Медленно, но уверенно.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус постепенно отступает из нашего региона. По оперативным данным ИЦК к 1 июля 2020 года в Волгоградской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19. Это немало, но все же цифры меньше с каждым днем. И Волгоградская область потихоньку уходит из числа регионов с опасной обстановкой. Еще вчера мы были на 18-м месте по стране, сегодня уже на 19-м. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 6389 случаев коронавируса.

Коронавирус пошел на спад. Инфографика ИЦК.

Коронавирус пошел на спад. Инфографика ИЦК.

В целом по России ситуация тоже стабилизируется. За последние сутки в стране выявлено 6556 пациентов с COVID-19 в 83-х регионах. 31,9% из этого числа – пациенты, у которых вирус протекает без клинических проявлений.

Но особенно радует, что снизилась смертность от коронавируса. За последние сутки в России зафиксировано 216 летальных случаев. В Волгоградской области численность умерших не увеличилась. На 1 июля в регионе от COVID-19 скончались 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24