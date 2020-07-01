2020-07-01T15:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые вспышки коронавируса в Котельниково и Средней Ахтубе

В оперштабе «КП-Волгоград» рассказали подробности о новых заболевших COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Больше всего коронавирусных больных - в Волгограде, сразу 30 за сутки.Больше всего коронавирусных больных - в Волгограде, сразу 30 за сутки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Статистика уверяет, что коронавирус в Волгоградской области пошел на спад – за последние сутки к 1 июля плюс 92 новых заболевших (еще пару недель назад цифры зашкаливали за сотню). Но, если раньше эксперты наперечет знали источники заражения, то сегодня очаги вспыхивают спонтанно. По данным регионального оперштаба в 55-ти случаях (из 92-х) люди обращались за медпомощью, когда уже чувствовали себя совсем плохо. И, если еще вчера в числе лидеров по числу заболевших были Волгоград, Волжский и Камышин, то сегодня в «четверке» кроме областного центра и его города-спутника оказались Котельниковский район и Среднеахтубинский. В цифрах это выглядит так: в Волгограде – 30 новых случаев, в Волжском – 13, в Котельниковском и Среднеахтубинском – по 7 заболевших.

Новые пациенты с COVID-19 опять появились в Михайловском и Суровикинском районах – там сразу по шесть заболевших. Также коронавирус выявили у пятерых жителей Городищенского района.

А вот в Камышине ситуация стабилизировалась – всего 3 новых случая за минувшие сутки. По два случая – в Чернышковском, Дубовском, Палласовском, Иловлинском, Ленинском и Кумылженском районах. Еще по одному – в Старополтавском, Котовском и Фроловском.

Коронавирус, похоже, не собирается уходить из Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус, похоже, не собирается уходить из Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если разбить коронавирусную статистику по возрастам пациентов, то по-прежнему у нас больше всего болеют люди, которым от 30 до 49 лет. Есть в числе новых пациентов и дети: 2 ребенка до 6 лет и шесть школьников до 14 лет. Много и стариков – 14 пациентов старше 65-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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