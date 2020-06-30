2020-06-30T18:12:40+03:00
Происшествия

В Волгограде подрядчик украл на освещении парка на Спартановке почти миллион рублей

Эта же компания схалтурила на ремонте в парке Гагарина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По документам на фонари потратили 1,3 миллиона рублей, а на самом деле - всего 500 тысяч.По документам на фонари потратили 1,3 миллиона рублей, а на самом деле - всего 500 тысяч.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде на воровстве бюджетных денег поймали подрядчика, которому доверили смонтировать освещение в парке Аттракционов на Спартановке. Директора обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Украл немало – 750 тысяч рублей. На него уже завели уголовное дело, и он отправится на скамью подсудимых.

Недаром волгоградцы негодуют, когда на ремонты выделяют миллионы, а выполняются работы тяп-ляп. В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на устройство наружного освещения в парке Аттракционов на Спартановке выделили немаленькую сумму – почти 3 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен был установить новые фонари, подключить летнюю эстраду и установить камеры видеонаблюдения. Работы выполнили, только вот дорогие светильники заменили дешевыми аналогами, а деньги «ушли в карман».

- В отчетной документации, подписанной по факту выполненных работ, указано, что стоимость самих светильников составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако, в ходе проверки документов следователи выяснили, что, в действительности, на закупку осветительного оборудования было затрачено в три раза меньше – около полумиллиона рублей. Сумма переплаты составила 750 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Под суд пойдет и заказчик в лице директора МБУ ЖКХ, который подписал акт выполненных работ этому подрядчику, «закрыв глаза» на сэкономленные бизнесменом деньги.

- Следователи Тракторозаводского отдела СУ СК завершили расследование по данному уголовному делу. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, по нескольким статьям: «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», «пособничество в совершении указанного преступления, «служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства», - перечисляют в следственном управлении.

«КП-Волгоград» нашла этот скандальный тендер на сайте Госзакупок. Как следует из представленной там документации, аукцион на монтаж освещения в парке Аттракционов выиграло тогда ООО «Группа компанией ВСП-Сервис». Директор и учредитель этой компании Антон Пылин. Напомним, что этот тот же подрядчик, который делал ремонт входной группы в реконструируемом парке Гагарина. После того, как с колоннады уже через пару месяцев после ремонта отвалилась новая штукатурка, контракт с ним разорвали.

Теперь всплывают новые огрехи подрядчика.

- На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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