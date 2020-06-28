В лидерах по заболевшим Камышин, Михайловка и Городище: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 28 июня

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:20:59+03:00

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Лишь треть из 98 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 28 июня 2020 года приходится на областной центр. В Волгограде подхватили коронавирус еще 32 человека. В целом число заразившихся приближается к двум с половиной тысячам. Резким приростом отметились еще четыре крупных города и района. В Волжском на сегодня семь новых заболевших коронавирусом, в Михайловке – сразу девять, по восемь новых случаев также в Городищенском районе и Камышинском. География распространения коронавируса на 28 июня 2020 в Волгоградской области по сравнению с предыдущими днями заметно выросла – случаи заражения зафиксированы в 21 городе и районе области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, еще четыре района Волгоградской области на сегодня показали прибавку зараженных в четыре человека: Быковский, Дубовский, Светлоярский и Алексеевский. В Палласовке три новых случая ковида, по два заболевших также в четырех районах региона: Клетском, Котовском, стремительно прирастающем больными Среднеахтубинском и Суровикинском.

Еще в семи районах по одному новому ковидному пациенту на сегодня. Среди них лидер по числу заболевших Жирновский и Иловлинский, одним из последних впустивший заразу Калачевский район, а также Еланский, Ленинский, Новоаннинский и Старополтавский.

В лидерах по числу заболевших все те же города и районы Волгоградской области: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинский и Николаевский, а также приближенные к областному центру Городищенский и Среднеахтубинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU