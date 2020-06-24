Парад Победы в Волгограде 24 июня: прямая онлайн-трансляция

Эта весна была необычной, необычным будет и лето. Из-за коронавируса праздник 9 Мая прошел в самоизоляции и мимо волгоградцев. Так что 24 июня 2020 года Волгоград во второй раз отметит юбилейный День победы. В программе мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне - военный парад с участием боевой авиации, дневной фейерверк, вечерний концерт и лазерное шоу на Мамаевом кургане.

Ровно в десять утра 24 июня на главной площади Волгограда будут чеканить шаг более тысячи солдат и офицеров, проедет военная техника во главе с легендарным танком Т-34. В небе над Волгой пролетят боевые самолеты и вертолеты, а кульминацией торжества станет дневной фейерверк в цветах российского триколора.

Дату выбрали не случайно - в этот день прошел победный парад на Красной площади в 1945 году. А вот место действия в Волгограде изменили в последний момент. Планировалось, что в этом году впервые парадные расчеты прошагают по центральной набережной. Но там идет ремонт, так что главные события в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны снова развернулись на площади Павших Борцов.

Волгоградцы смогут увидеть парад 24 июня только на удаленке. Все подходы и подъезды к площади Павших Борцов перекрыты. На трибунах будут ветераны и приглашенные гости. Корреспонденты «КП-Волгоград» ведут прямую трансляцию с улиц города для тех, кто остался дома. Мы постараемся рассказать о самом интересном в нашем фоторепортаже.