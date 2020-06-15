Ограничения из-за коронавируса в Волгоградской области снимут 23 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:52:58+03:00

Ношение персаток в жару отменили, а вот маски придется носить еще долго. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда, снимут не все запреты, а часть из них

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Сегодня, 15 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бояаров на заседании оперативного штаба принял решение продлить режим самоизоляции в регионе до 23 июня. После этого большая часть ограничений будет снята.

Ккк сообщают эксперты, бОльшая часть заболевших переносит коронавирус в легкой форме. 30% зараженных уже выписали после лечения. Сейчас я тяжелом состоянии остаются 39 пациентов, в том числе 10 из них находятся на ИВЛ. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, ситуация по коронавирусу еще непростая, но уже стабилизировалась: коэфициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы; показатель летальности ниже, чем в среднем по стране; сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Однако, еще много больных среди пожилых людей. Поэтому она настояла на продлении режима ограничений.

- Режим самоизоляции в Волгоградской области продляется до 23 июня текущего года. Вместе с тем предполагаем, что после 23 июня значительную часть ограничений отменим, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Но акцентировал, что волгоградцам следует продолжать соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях. Масочный режим продлится и дальше, а также будут действовать ограничения в плане соблюдения социальной дистации.

Губернатор также попросил руководителей обратить внимание на степень охлаждения помещений в период жаркой погоды в регионе - резкий перепад температур являетс дополнительным фактором заболеваемости пневмониями.

- Прошу жителей Волгоградской области ответственно и внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих при использовании систем охлаждения воздуха, - отметил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU