2020-03-30T20:12:41+03:00
Общество

Оставят 5 сосен: на сквер у собора в Волгограде потратят 93 миллиона

Благоустройство затронет участок в границах улиц Мира, Володарского и Гоголя у строящегося на площади Павших Борцов Александро-Невского собора [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока из-за забора стройплощадки собора еще виднеются деревья.Пока из-за забора стройплощадки собора еще виднеются деревья.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вскоре те немногие деревья, что еще не вырубили у строящегося в центре Волгограда Александро-Невского собора, тоже пойдут под топор. Власти Волгограда готовы потратить 92 миллиона 992 тысячи рублей на благоустройство территории вокруг храма и архитектурную подсветку самого собора. Речь идет об участке в границах улиц Мира, Володарского и Гоголя. На огромной площади оставят лишь пять сосен, все остальная зелень, включая кусты сирени, канет в Лету.

Так выглядит сквер с осени. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Так выглядит сквер с осени.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию, конкурс по отбору подрядчика объявил МБУ «Волгоградзеленхоз». Все работы строители должны выполнить по 30 ноября 2020 года. Им предстоит замостить дорожки и тротуары, построить подпорные стенки и лестницы. Сделают также наружное освещение и архитектурную наружную подсветку собора Святого Александра Невского на мачтах высотой 11,5 метра. В пешеходной зоне установят 43 скамьи и 36 урн, а также пятиметровые чугунные фонари на 2 и 3 светильника - в старинном стиле, но с современными светодиодами.

Красными кружочками обведены деревья, которые вырубят. Синими - те, что останутся.

Красными кружочками обведены деревья, которые вырубят. Синими - те, что останутся.

В прошлом году в Волгограде уже был скандал с вырубкой деревьев в сквере. Однако, если сейчас за забором стройплощадки еще виднеются старые деревья, то вскоре их вовсе не будет. Сохранить на всей территории у собора решили лишь 5 сосен. Да и те подвергнут «санитарной обрезке». Остальные деревья и кустарники пустят под нож. Это 12 вязов, 18 акаций, 2 ели, а также терн, абрикос, скумпия и 24 куста сирени.

- В настоящее время зеленая зона представлена старовозрастными вязами и акациями. Как показал предварительный осмотр, из-за отсутствия достаточного ухода большая часть деревьев и кустарников пришли в угнетенное состояние, а также зафиксированы аварийные растения, которые могут представлять опасность для пешеходов при порывах ветра, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Так он может выглядеть в будущем.

Так он может выглядеть в будущем.

Правда, в итоге зелени здесь будет не меньше. По проекту высаживать у храма решили трехметровые ели - 18 колючих и 1 голубую. Также в документах значатся 8 штук туи, 3 клена серебристых, 3 каштана и более 250 кустарников: спирея Вангутта, пузыреплодник Дьяболо, можжевельник скальный, дерен, бирючина. Будет здесь и большой розарий, а также цветники с лавандой, петунией и пеларгонией. Газон займет более 1700 кв.м.

При этом в мэрии заверяют, что перед вырубкой специалисты проведут еще одно дендрологическое обследование. В целом за 93 миллиона рублей строители проведут реконструкцию бульварной части на площади 6,7 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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