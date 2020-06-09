Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников волгоградского медуниверситета

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:21:47+03:00

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На 9 июня у четырех врачей из числа сотрудников Волгоградского медицинского университета подтвердили коронавирус. Все они – практикующие медики, сейчас проходят лечение в инфекционных госпиталях. Но на работу вуза это не повлияет. «Все контактные с ними и находящиеся под подозрением самоизолированы - находятся на карантине и в вузе не появляются. Выполняются абсолютно все предписания Роспотребнадзора», - прокомментировали «КП-Волгоград» в ВолгГМУ.

Сейчас в учебных корпусах университета нет студентов и преподавателей. Как поясняют в вузе, с конца марта образовательный процесс переведен на дистанционный формат. Преподаватели и другие сотрудники ВолгГМУ перешли на удаленную работу. При этом большая часть преподающих на медицинских специальностях – практикующие врачи.

У медуниверситета три собственные клиники, на базе одной из них проводят тестирование на ковид и антитела к коронавирусу, делают компьютерную томограмму больным с пневмонией. Клинические кафедры ВолгГМУ расположены в разных больницах Волгограда и вузовские преподаватели сейчас там, где они нужнее всего – рядом со своими пациентами. Часть из них работают на передовой - в «красной зоне» ковидных госпиталей.

- Преподаватели могут пересекаться в медицинских организациях, в которых работают. Да, им порой приходится оказывать экстренную помощь и контактировать с больными, зараженными Covid-19. Конечно, заражаются, - комментируют в вузе. - А мы гордимся нашими сотрудниками, ординаторами и студентами, которые работают на «передовой».

ИСТОЧНИК KP.RU