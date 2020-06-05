2020-06-05T11:29:05+03:00
Происшествия

Молодому волгоградцу грозит 10 лет колонии за побитого пьяного соседа

19-летний парень отбивался трубой от настойчивого алкоголика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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19-летнему парню из Суровикинского района Волгоградской области грозит до 10 лет колонии за то, что избил навязчивого пьяного соседа. Молодой человек в порыве гнева проломил голову мужику.

Вечером 4 июня в местную больницу привезли нетрезвого 52-летнего мужчину с тяжелой травмой головы. Его явно избили чем-то тяжелым. О травме криминального характера медики тут же сообщили в полицию. Нашли виновника быстро: выяснилось, что избил мужчину 19-летний парень. Причем избил трубой.

А началось все, как обычно, с пьяного застолья в доме у пострадавшего. Изрядно приняв на грудь, мужчина решил пригласить на свою «вечеринку» сына одной гостьи. Позвонил парню, но тот отказался от приглашения. Не угомонившись, мужик решил привести молодого человека к столу лично, и отправился к нему домой.

- Разозленный навязчивостью пьяного мужчины 19-летний сосед сначала в грубой форме послал его обратно домой. Но тот не отставал, тогда парень схватил металлическую трубу, которая лежала во дворе и несколько ударов в область головы посетителю, - рассказывают о случившемся в ГУ МВД по Волгоградской области.

Избитый мужчина смог добраться домой и вызвать «скорую».

- Подозреваемый задержан. Следователи Отдела МВД России по Суровикинскому району завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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