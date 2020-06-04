Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:16:40+03:00

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В Волгоградской области вот уже два месяца больницы работают в особом режиме. Многие учреждения здравоохранения сделали инфекционными госпиталями. Нагрузка на обычные нековидные стационары увеличилась в несколько раз. Еще больше она становится, когда отделения больниц закрываются на карантин из-за положительных результатов на коронавирус у пациентов или персонала. Так произошло с больницей №15 в Красноармейском районе. Там COVID-19 нашли у двух сотрудников и трех больных. В итоге закрыли хирургическое отделение. И «скорые» повезли пациентов в областную больницу и ГКБСМП № 25.

- В обычное время мы оказывали помощь жителям Дзержинского района, - рассказывает главный врач ГКБСМП № 25 Наталья Ляхова. - Затем из-за перепрофилирования медучреждений под ковидные к нам направили поток больных с Тракторозаводского района и с Краснооктябрьского. Теперь из-за карантина в хирургическом отделении в больнице №15 периодически привозят пациентов и из южных районов. Нагрузка на персонал возросла в десятки раз. Люди работают в круглосуточном режиме. Но качество оказания помощи мы не снижаем. В таком же графике работает и областная больница. У нас есть 60 хирургических коек, в областной больнице - 40. Этого достаточно.

Радует, что в "карантинном" отделении КБСМП №15 завершается санобработка. Так что уже в понедельник здесь смогут снова принимать пациентов с переломами и травмами.

Кстати, больница №25 также частично оказалась на карантине. Закрыты сосудистое и эндокринологическое отделения. Идет дезинфекция помещений. Сосудистое отделение планируют открыть 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU