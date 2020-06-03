2020-06-03T15:36:45+03:00
Экономика

ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей

За период пандемии коронавируса объем поддержки предпринимателей в ВТБ по различным программам составил 356 млрд рублей
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Общее количество принятых от клиентов среднего и малого бизнеса заявок превышает 18 тысяч.

По новой государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ одобрил более 1200 заявок клиентов среднего и малого бизнеса на сумму более 19 млрд рублей, что составляет порядка 40% от общего объема проведенных кредитными учреждениями одобрений*. Финансирование под 2% годовых с отсрочкой платежей получают клиенты ВТБ по всей стране: и представители малого и микробизнеса, и предприятия, обеспечивающие сотни рабочих мест, среди которых - федеральная сеть розничной торговли парфюмерией и косметикой «Золотое яблоко», отель Lotte в Самаре, автодилер бренда Volkswagen в Твери ГК Макрон Авто, один из крупнейших производителей диванов в России - кировская компания MZ5 Group и другие.

Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой в рамках постановления Правительства РФ № 696, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

Большим спросом у клиентов ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул поступило 7 тысяч заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования на срок до 10 лет, госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода, а также Федерального закона № 106. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса превысил 314 млрд рублей.

По льготной программе кредитования на выплату зарплаты работникам в рамках Постановления Правительства РФ № 422 от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ВТБ поступило 8500 заявок. Всего по данной программе клиентам среднего и малого бизнеса банк одобрил кредиты на сумму 23 млрд рублей.

«Суммарный объем одобренной поддержки малому и среднему бизнесу с нашей стороны уже составил 356 млрд рублей. Это значительная сумма, которая нацелена на обеспечение устойчивой работы российских предприятий. Мы отмечаем, что многие компании уже возобновили активную деятельность благодаря полученной поддержке. При этом работа не останавливается - с 1 июня мы начали оформление кредитов по программе со ставкой 2% годовых и уже одобрили более 1200 заявок клиентов, что говорит о высокой востребованности новой программы», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

*по данным Министерства экономического развития РФ на 2.06.2020, в рамках программы кредитования бизнеса под 2% банки одобрили кредиты на сумму более 44 млрд рублей. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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