2020-06-02T17:55:35+03:00
Экономика

Подведены итоги закупочных процедур на строительно-монтажные работы в рамках Программы газификации регионов РФ в 2020 году

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году
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Фото: ООО «Газпром межрегионгаз».Фото: ООО «Газпром межрегионгаз».
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. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. По 80% лотов начато заключение контрактов.

Планы-графики синхронизации работ газораспределительных организаций и властей регионов в 2020 году были согласованы и подписаны до начала закупочных процедур. Также в этом году значительно упрощен процесс организации тендеров. Это впервые позволило выйти на торги и выиграть компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе представленным в регионах запланированных работ.

«Общее снижение стоимости контрактов по итогам состоявшихся тендеров на строительно-монтажные работы на общую сумму свыше 27,867 миллиардов составило почти 6% от первоначально заявленной цены — около 1,5 миллиардов рублей, — отметил генеральный директор ОООГазпром межрегионгаз“ Сергей Густов. — Также по 151 объекту газификации мы уже провели закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы, договоры заключены. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов».

Справка:

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке.

В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Взаимные обязательства «Газпрома» и регионов закрепляются ежегодно планами-графиками синхронизации. За 15 лет «Газпромом» построено 2 434 объекта газоснабжения протяженностью более 34 тыс. км. Уровень газификации России увеличен до 70,1 %, в городах и поселках городского типа — до 73,0 %, в сельской местности — до 61,8 %.

Сегодня в процессе подготовки находится программы газификации регионов РФ на период с 2021 по 2025 год.

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром».

Основной вид деятельности — реализация на территории Российской Федерации природного газа.

Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности. Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа и их филиалы обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей и осуществляет учет потребления газа в 69 регионах Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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