На набережной Тулака утонул восьмилетний школьник

В Волгоград пришла жара. Многие хотели бы провести время на пляжах, но пока они не открыты – вода слишком высокая. Но, к сожалению, детвору это не останавливает. Восьмилетний школьник вместе с двоюродной сестрой отправились 9 июня на набережную Тулака. Ребята сначала просто бродили у берега, но когда стало совсем невыносимо от зноя, мальчишка решился окунуться. Плавать он не умел. Школьник зашел в воду по пояс, но течение у Волги здесь сильное. Ребенка сразу же затянуло на глубину. Он стал тонуть. На помощь бросилась 11-летняя сестра. Но она также начала уходить под воду.

Крики девочки услышали прохожие. Они бросились в Волгу, но вытащить смогли только сестру. Ее брат уже скрылся под водой и найти его не удалось.

- Сейчас на месте идут поисковые мероприятия, работают водолазы, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Возможно, тело уже унесло дальше - в сторону Кировского района.

По факту ЧП СУ СК по Волгоградской области проводит доследственную проверку. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства.

Еще раз напомните детям об опасности купания без присмотра взрослых, особенно в холодной и большой Волге в местах совершенно для этих не приспособленных.

Напомним, всего пять дней назад в Волгограде на Соленом пруду в Кировском районе утонула 13-летняя девочка. Она вместе с сестрой каталась на матрасе. Он перевернулся и девочки оказались в воде. Очевидцы смогли вытащить только младшую девочку. Девятилетний ребенок попал в реанимацию.