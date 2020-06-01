Котельниково - #МыВместе!

На этот раз жители города объединились, чтобы оказать помощь наиболее незащищенным жителям своего города.

Активисты движения #МыВместе вышли на улицы Котельниково, чтобы совершенно бесплатно раздать маски и перчатки пожилым людям, которые находятся под особым риском заражения коронавирусной инфекцией.

Волонтеры не забыли о собственной безопасности, и в рейд отправились в полной экипировке – в защитных масках и перчатках, причем и добровольцы, и их подопечные обрабатывали руки дезинфицирующей жидкостью.

Фото: ЕвроХим.

Несколько волонтерских акций провели молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Сотрудники предприятия поддержали жителей Дома престарелых хутора Выпасной Котельниковского района. Через руководителей учреждения ребята передали пожилым людям настольные игры, о которых они просили на прошлых встречах, а также предметы первой необходимости, угощения, средства гигиены.

Фото: ЕвроХим.

Молодежь при поддержке руководства «ЕвроХим-ВолгаКалия» реализовала несколько онлайн-проектов для детей и молодежи, провела акцию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди старшего поколения города Котельниково.

Волонтерская деятельность сотрудников предприятия проходит под началом оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим», руководимого генеральным директором Игорем Нечаевым.

«Новым направлением в нашей работе стала и организация молодежного движения волонтеров предприятий компании. Мы наладили взаимодействие нашего добровольческого движения #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи. Теперь активисты совместно работают, оказывая поддержку пожилым, маломобильным гражданам и медицинским учреждениям, - отметил Игорь Нечаев в интервью «КоммерсантЪ-Деньги». - В Котельниково Волгоградской области и Невинномысске, что на Ставрополье, наши волонтеры уже доставили в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения 100 тыс. перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, а также респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства».

Котельниковцы уверены – сделать доброе дело, проявить заботу о своих близких совсем несложно, и молодежь Котельниково призывает всех последовать этому примеру.