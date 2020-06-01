2020-06-01T15:19:57+03:00
Общество

Котельниково - #МыВместе!

Котельниковцы продолжают марафон добрых дел в рамках волонтерской деятельности
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

На этот раз жители города объединились, чтобы оказать помощь наиболее незащищенным жителям своего города.

Активисты движения #МыВместе вышли на улицы Котельниково, чтобы совершенно бесплатно раздать маски и перчатки пожилым людям, которые находятся под особым риском заражения коронавирусной инфекцией.

Волонтеры не забыли о собственной безопасности, и в рейд отправились в полной экипировке – в защитных масках и перчатках, причем и добровольцы, и их подопечные обрабатывали руки дезинфицирующей жидкостью.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Несколько волонтерских акций провели молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Сотрудники предприятия поддержали жителей Дома престарелых хутора Выпасной Котельниковского района. Через руководителей учреждения ребята передали пожилым людям настольные игры, о которых они просили на прошлых встречах, а также предметы первой необходимости, угощения, средства гигиены.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Молодежь при поддержке руководства «ЕвроХим-ВолгаКалия» реализовала несколько онлайн-проектов для детей и молодежи, провела акцию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди старшего поколения города Котельниково.

Волонтерская деятельность сотрудников предприятия проходит под началом оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим», руководимого генеральным директором Игорем Нечаевым.

«Новым направлением в нашей работе стала и организация молодежного движения волонтеров предприятий компании. Мы наладили взаимодействие нашего добровольческого движения #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи. Теперь активисты совместно работают, оказывая поддержку пожилым, маломобильным гражданам и медицинским учреждениям, - отметил Игорь Нечаев в интервью «КоммерсантЪ-Деньги». - В Котельниково Волгоградской области и Невинномысске, что на Ставрополье, наши волонтеры уже доставили в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения 100 тыс. перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, а также респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства».

Котельниковцы уверены – сделать доброе дело, проявить заботу о своих близких совсем несложно, и молодежь Котельниково призывает всех последовать этому примеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В лидерах Волгоград: карта распространения коронавируса на 1 июня
На 1 июня 2020 большая часть из 189 новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области выявлены в Волгограде и Урюпинске, какие районы лидируют [статистика, география распространения, карта, таблица, распределение по районам, подробности о заболевши
Новости 24
Экс-заключенного задержали за взятку начальнику волгоградской колонии
Открытие пляжей в Волгограде зависит от ситуации с коронавирусом
«Это был ее выбор, она хотела помогать»: облаздрав объяснил, почему умерший от COVID-19 врач работал в 70 лет
В Урюпинском психинтернате число больных COVID-19 выросло до 187
В Волгоградской области умерла от коронавируса женщина из Фролово
В Ростове приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка: на борту 17 волгоградцев
В Волгограде не смогли продать «СитиОтель» за полмиллиарда
Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют детсады и пустят пригородные автобусы
Коронавирус в Волгоградской области: +189 заболевших и 20-я смерть
За выходные волгоградские патрули поймали 577 нарушителей самоизоляции
Сняли старый слой, меняют бордюр: в Волгограде ремонтируют улицу Ковровскую
Пять районов Волгограда остались без света
На севере Волгограда сгорели три легковушки
На севере Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Волгоградской области построят 26 газовых заправок
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 1 июня: от COVID-19 умерло уже 20 волгоградцев