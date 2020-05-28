Будет шоу света и воды: четыре новых фонтана на Центральной набережной заработают в августе

- Все они будут светодинамические. Это не просто светомузыкальные фонтаны, это настоящее шоу будет, шоу света и воды, все будет играть, - с любовью к своей работе рассказывает директор ООО «ГИК-Строй» Роман Герман. Его рабочие сейчас возводят четыре фонтана на нижней террасе центральной набережной Волгограда. Контракт мэрия заключала с компанией «Стройтрансгаз», но фонтанами занимается субподрядчик. Его задача – в августе 2020-го года сдать все гидротехнические сооружения.

Роман Герман рассказывает, что хоть и построил за время своей работы около 200 бассейнов для фонтанов, ему не надоело. И для Волгограда хочет сделать что-то особенное. Объект серьезный: набережная – это практически лицо города, и сейчас в том числе и от этих рабочих зависит, каким ему быть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781747" frameborder="0"></iframe> Четыре новых светомузыкальных фонтана построят на набережной Волгограда этим летом.Екатерина СИМОХИНА

Первый объект по пути от центральной лестницы к БК-13 – круглый фонтан диаметром 10 метров напротив центральной лестницы. Чаша и начинка уже на месте, осталось завершить гидроизоляцию, и можно приступать к отделке и монтажу инженерных систем. Это самый маленький фонтан из всех, что строят сейчас в будущей прогулочной зоне, и единственный, который не спрятан за высоким забором.

Это самый маленький фонтан из всей группы. но он тоже умеет танцевать под музыку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Далее, на пути к амфитеатру, строят фонтан «Арка». Два больших бассейна соединяются пешеходных мостом, а струи из одной чаши, поднимаясь вверх на 4 метра, падают в другую чашу. Все это происходит над головами людей.

А это один из двух бассейнов "Арки". Со второй чашей его соединят пешеходным мостом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рядом «Стройтрансгаз» возводит амфитеатр на 2300 зрительских мест. Пока все это выглядит как километры плитки и бетона, бездушный плац. Но мэрия уверяет, что это будет не пустынная площадь: оставили места под клумбы и деревья. В парковой зоне, которую разобьют вокруг амфитеатра, пообещали высадить 10 тысяч деревьев и кустарников. Вдоль прогулочных аллей по задумке будут расти клены, черемуха и рябина. В проекте предусмотрен современный полив, чтобы растения не погибли. А фонари вдоль дорожек уже поставили.

Это основание будущего амфитеатра на 2300 зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С обеих сторон от стеклянного саркофага, в котором стоит БК-31, строят еще по одному фонтану. Со стороны речного вокзала это фонтан с большой чашей круглой формы, а со стороны танцующего моста – водный каскад. Это семь бассейнов, разного уровня, из верхнего вода каскадом падает в нижний. Этот фонтан уже даже облицевали гранитной плиткой, он почти готов.

С южной стороны БК-31 будет большой круглый фонтан.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А с северной - водный каскад.Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам подрядчика, проблемы с поставкой материалов, конечно, в условиях пандемии коронавируса возникают, но так как компания давно на рынке, все это решается легко. Пока от графика не отбились, процентов на 70 работы завершены.

Набережная уже приобретает свои очертания.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Осталось самое сладкое в нашей работе – отделка и, непосредственно, творчество, когда мы задействуем все свои технологии, - говорит подрядчик. Он дает гарантию на работы – 5 лет, и в течение всего этого времени должен будет устранять неполадки, если они вдруг возникнут в процессе эксплуатации фонтанов.

Конечно, по традиции будут и огромные площади из плитки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А горожане тем временем надеются, что не только на новые объекты у властей хватит сил. И что когда-нибудь до ума доведут те старые полуразрушенные фонтаны, которые в центре города на каждом шагу, в том числе и у библиотеки имени Горького и в сквере перед ней.