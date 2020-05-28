2020-05-28T13:09:57+03:00
Общество

Будет шоу света и воды: четыре новых фонтана на Центральной набережной заработают в августе

Подрядчик показал, что происходит за забором стройплощадки, где строят продолжение нижней террасы набережной
Екатерина СИМОХИНА
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Этот фонтан из семи бассейнов уже облицевали гранитом.Этот фонтан из семи бассейнов уже облицевали гранитом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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- Все они будут светодинамические. Это не просто светомузыкальные фонтаны, это настоящее шоу будет, шоу света и воды, все будет играть, - с любовью к своей работе рассказывает директор ООО «ГИК-Строй» Роман Герман. Его рабочие сейчас возводят четыре фонтана на нижней террасе центральной набережной Волгограда. Контракт мэрия заключала с компанией «Стройтрансгаз», но фонтанами занимается субподрядчик. Его задача – в августе 2020-го года сдать все гидротехнические сооружения.

Роман Герман рассказывает, что хоть и построил за время своей работы около 200 бассейнов для фонтанов, ему не надоело. И для Волгограда хочет сделать что-то особенное. Объект серьезный: набережная – это практически лицо города, и сейчас в том числе и от этих рабочих зависит, каким ему быть.

Четыре новых светомузыкальных фонтана построят на набережной Волгограда этим летом.Екатерина СИМОХИНА

Первый объект по пути от центральной лестницы к БК-13 – круглый фонтан диаметром 10 метров напротив центральной лестницы. Чаша и начинка уже на месте, осталось завершить гидроизоляцию, и можно приступать к отделке и монтажу инженерных систем. Это самый маленький фонтан из всех, что строят сейчас в будущей прогулочной зоне, и единственный, который не спрятан за высоким забором.

Это самый маленький фонтан из всей группы. но он тоже умеет танцевать под музыку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это самый маленький фонтан из всей группы. но он тоже умеет танцевать под музыку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Далее, на пути к амфитеатру, строят фонтан «Арка». Два больших бассейна соединяются пешеходных мостом, а струи из одной чаши, поднимаясь вверх на 4 метра, падают в другую чашу. Все это происходит над головами людей.

А это один из двух бассейнов "Арки". Со второй чашей его соединят пешеходным мостом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А это один из двух бассейнов "Арки". Со второй чашей его соединят пешеходным мостом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рядом «Стройтрансгаз» возводит амфитеатр на 2300 зрительских мест. Пока все это выглядит как километры плитки и бетона, бездушный плац. Но мэрия уверяет, что это будет не пустынная площадь: оставили места под клумбы и деревья. В парковой зоне, которую разобьют вокруг амфитеатра, пообещали высадить 10 тысяч деревьев и кустарников. Вдоль прогулочных аллей по задумке будут расти клены, черемуха и рябина. В проекте предусмотрен современный полив, чтобы растения не погибли. А фонари вдоль дорожек уже поставили.

Это основание будущего амфитеатра на 2300 зрителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это основание будущего амфитеатра на 2300 зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С обеих сторон от стеклянного саркофага, в котором стоит БК-31, строят еще по одному фонтану. Со стороны речного вокзала это фонтан с большой чашей круглой формы, а со стороны танцующего моста – водный каскад. Это семь бассейнов, разного уровня, из верхнего вода каскадом падает в нижний. Этот фонтан уже даже облицевали гранитной плиткой, он почти готов.

С южной стороны БК-31 будет большой круглый фонтан. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С южной стороны БК-31 будет большой круглый фонтан.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А с северной - водный каскад. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А с северной - водный каскад.Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам подрядчика, проблемы с поставкой материалов, конечно, в условиях пандемии коронавируса возникают, но так как компания давно на рынке, все это решается легко. Пока от графика не отбились, процентов на 70 работы завершены.

Набережная уже приобретает свои очертания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Набережная уже приобретает свои очертания.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Осталось самое сладкое в нашей работе – отделка и, непосредственно, творчество, когда мы задействуем все свои технологии, - говорит подрядчик. Он дает гарантию на работы – 5 лет, и в течение всего этого времени должен будет устранять неполадки, если они вдруг возникнут в процессе эксплуатации фонтанов.

Конечно, по традиции будут и огромные площади из плитки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конечно, по традиции будут и огромные площади из плитки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А горожане тем временем надеются, что не только на новые объекты у властей хватит сил. И что когда-нибудь до ума доведут те старые полуразрушенные фонтаны, которые в центре города на каждом шагу, в том числе и у библиотеки имени Горького и в сквере перед ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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