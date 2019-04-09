2019-04-09T14:43:41+03:00
Общество

Поднятый со дна Волги бронекатер БК-31 поместят в стеклянный саргофаг

Павильон с памятником хотят установить на Центральной набережной неподалеку от бронекатера БК-13
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бронекатер поместят в стеклянный павильон. Фото: ВИМ "Наследие"Бронекатер поместят в стеклянный павильон. Фото: ВИМ "Наследие"
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На Центральной набережной Волгограда к 75-летию Победы может появиться еще один памятник. Речь идет о защищавшем Сталинград бронекатере БК-31, который подняли со дна Волги осенью 2017 года. Проект нового памятника морякам Волжской военной флотилии разработали специалисты военно-исторического музея «Наследие» при поддержке РВИО. Это будет сам катер как есть - израненный снарядами врага, с наспех забитыми деревянными чопиками. Но в стеклянном саргофаге, напичканном самыми современными технологиями, с подсветкой, спецэффектами и аудиосистемой. Делать все это собираются не за счет бюджета. Свои средства выделит РВИО, музей «Наследие», плюс добавят благотворительные взносы горожан.

Установить памятник планируют на этом месте, рядом с бронекатером БК-13. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Установить памятник планируют на этом месте, рядом с бронекатером БК-13.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Пока это только планы, проект находится на согласовании в администрации, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном отделении общества.

Вокруг будет зеленая зона и 11 кленов в честь погибших героев. Фото: ВИМ "Наследие"

Вокруг будет зеленая зона и 11 кленов в честь погибших героев. Фото: ВИМ "Наследие"

Установить стеклянный павильон планируют к 9 мая 2020 года неподалеку от другого бронекатера БК-13, который уже много лет возвышается на нижней террасе Центральной набережной. На этом участке от катера до речпорта мэрия планирует разбить парк с прогулочными зонами, велодорожками, зонами отдыха, амфитеатром и фонтанами. Так что будущий памятник планируют вписать в окружающую среду.

Рядом хотят высадить 11 кленов в память о погибших на бронекатере. А вокруг них - установить лавочки в форме спасательного круга. Так что со временем это будут уютные тенистые места.

Вокруг деревьев сделают лавочки. Фото: ВИМ "Наследие"

Вокруг деревьев сделают лавочки. Фото: ВИМ "Наследие"

Согласно проекту павильон из закаленного стекла, металла и армированного бетона будет размером 32 на 80 метров. Внутри от разрушения бронекатер будет спасать система климат-контроля. На входе поставят несколько табличек с информацией о самом БК-31 и о 11 героях, которые до последнего вздоха защищали Сталинград на его борту. Расскажут посетителям и о том, как поднимали бронекатер со дна Волги спустя 75 лет. Это была уникальная операция.

Катер под стеклом займет чуть больше 0,25 га в новом парке на набережной. Фото: ВИМ "Наследие"

Катер под стеклом займет чуть больше 0,25 га в новом парке на набережной. Фото: ВИМ "Наследие"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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