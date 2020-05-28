Больше 100 тысяч в месяц: в Волгограде опубликовали доходы главных врачей

2020 год можно смело называть годом медиков. Когда пришла большая беда под названием COVID-19 люди поняли хрупкость своей жизни и насколько большую роль в ней играют врачи и медсестры. Но насколько их работа хорошо оплачивается? Облздрав опубликовал открытые данные о доходах медработников за 2019 года. Правда, не всех, а руководящего состава: главврачей, их замов, главных бухгалтеров учреждений здравоохранения Волгоградской области. Но на них лежит огромная ответственность, поэтому и зарплата соответствующая.

Зарплата Натальи Ляховой, главврача больницы №25, оказалась самой высокой в прошлом году. Фото: ГКБ СМП №25

Самый большой средний заработок за месяц оказался у руководителя «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25» Натальи Ляховой - 135 422 рубля в месяц. На 10-20 тысяч меньше получают ее замы.

На втором месте по доходам Наталья Кушнирук, главврач «Волгоградской областной клинической больницы № 1». Напротив ее фамилии в декларации указана цифры 124832. Хорошо зарабатывает и Татьяна Веровская, главврач «Волгоградского областного клинического перинатального центра № 2», - 114344 рубля в месяц в прошлом году.

Наталья Кушнирук получала 124 тысячи в месяц в прошлом году. Фото: Волгоградская областная клиническая больница №1

Высокие доходы были и у руководителя «Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7» Натальи Паниной – 112 850 рублей в месяц.

Константин Позднышев, главврач больницы №5, в которой сейчас лечат от коронавируса, в 2019 году получал в месяц 93336, а Сергей Захаров, возглавляющий больницу №16 в Красноармейском районе – зарабатывал 84922 рубля. Неплохой доход был и у главврача Областной больницы №3 – Елена Левшина получала в месяц 105412 рубля.

Доходы главврачей районных больниц на порядок меньше. В небольшом Ольховском районе главврач ЦРБ Константин Самсонов зарабатывал 54 тысяч рублей, даже меньше своего заместителя. А вот среди лидеров по районным зарплатам главврачей – Новоаннинскй район. Людмила Макеева отчиталась о 95 тысячах в месяц за работу на своей должности. Почти такая же зарплата была в 2019 году у Олега Кумейко, возглавляющего Калачевскую ЦРБ. На тысячу меньше зарабатывал главврач Палласовской больницы Александр Гавва - 94 тысячи в месяц.

А вот самый скромный и, судя по месячному доходу, бедный руководитель учреждения здравоохранения в области – это Александр Спасов. Он зарабатывал в 2019 году 24980 в месяц. Под его началом работает «Волгоградский медицинский научный центр».

Кстати, по данным Волгоградстата, средняя зарплата врача в Волгоградской области – 57 тысяч рублей. Среди них самый высокий уровень держится в Камышине. Там медик с высшим образованием получает в среднем 90 тысяч рублей. Удивительные цифры, ведь даже главврач Камышинской отчитался о доходе 84 тысяч рублей в месяц. Средний медперсонал, по данным статистиков, зарабатывал в 2019 году порядка 28 тысяч рублей.