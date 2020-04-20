90 тысяч: в Волгоградской области самая высокая зарплата у врачей - в Камышине

20 Апр 2020 2020-04-20T15:07:40+03:00

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Если верить Волгоградстату, оказывается, волгоградские врачи не так уж и мало зарабатывают – средняя зарплата в Волгоградской области у специалистов данной сферы – 57 тысяч рублей. Такие данные приводят статистики. Как следует из таблицы, где представлены зарплаты врачей, больше всего в регионе получают профильные специалисты в Камышинском районе – более 90 тысяч рублей в месяц, а медсестры здесь зарабатывают почти 30 тысяч в месяц. На втором месте по заработку – медики Серафимовичского района средняя зарплата которых составляет 61,5 тысячи рублей.

В остальных районах области зарплаты у специалистов-медиков почти одинаковые и колеблются в размере 55-56 тысяч рублей в месяц.

Самые низкие зарплаты у врачей из Котельниковского района – 54,7 тысяч рублей. Средний медперсонал в этом районе получает 27,6 тысяч рублей.

Надо сказать, что это данные за прошлый – 2019 год. В связи с пандемией медики, которые брошены на борьбу с коронавирусом получат еще доплаты: врачи – по 80 тысяч рублей к окладу, медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей. Эти деньги выделяют из госбюджета. Кроме того, дополнительные выплаты этим врачам предусмотрели и в региональном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU