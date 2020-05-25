Для них открыты границы: как волгоградские собаки в разгар коронавируса путешествуют в Европу

В один миг путешествия по миру превратились в непозволительную роскошь. Но только не для собак. Да-да, это не опечатка. Представить только: в разгар пандемии, когда весь мир самоизолировался, обычные собаки из города Волгограда путешествуют! И не просто перебегают границы (им-то можно!), а ездят с комфортом на машине из России в Швецию – в новые семьи. А все благодаря удивительным волонтерам из группы «Помощь Бучу и бездомным животным». «Комсомолка» узнала подробности: как зоозащитникам удается творить международное добро в эти непростые для всех времена?

ПАНДЕМИЯ И СОБАКИ

Нашего читателя не удивишь историями, как обычные бродячие собаки из Волгограда перебираются жить то в Швецию, то в Германию, то в США. У нас в области этого «добра» хватает: около 30 тысяч бродячих, никому не нужных псов! А иностранцы добрые, они не просто ищут друга, но и улучшают карму.

Пользуясь этим, волгоградские волонтеры приспособились перевозить животных из нашей страны в ту, где есть потенциальные хозяева. Да, это очень непросто, дорого, отнимает много времени. Но и результат того стоит. Казалось, что из-за коронавиурса этот давно отлаженный процесс остановится. Как остановились самолеты, курорты и концерты. Но не тут-то было!

После голодной жизни на улице - в европейскую семью. Трогательные кадры. Фото: группа "Помощь Бучу и бездомным животным"

- Друзья, вчера наконец-то до Швеции доехали наши собаки. Такой сложной и нервной отправки у нас не было ещё, - написала в своей группе Елена Волконская, волонтер, основатель приюта «Помощь Бучу».

Волгоградка развеяла сомнения «Комсомолки» о сроках давности этой информации. Оказалось, партию собак волонтеры отправили совсем недавно: четыре собаки выехали в Швецию 12 мая и пять - 22 мая. Для перевозки использовали услуги лицензированных машин, а сами питомцы уехали под видом коммерческого груза.

- Начнём с того, что изначально наша машина с собаками не смогла пройти границу по ряду независящих от нас обстоятельств (думаю все понимают какое сейчас время). Собаки вернулись в Москву, и на свой страх и риск мы приняли решение оставить ребят на передержке в столице (не забирать их обратно в Волгоград) в надежде на то, что что-то придумаем и ребята уедут, - вспоминает Елена.

И это не самые большие трудности.

ЭТО - КОММЕРЧЕСКИЙ ГРУЗ

- Все было сложно. У нас живые животные в качестве груза – нонсес, но так можно. Мы нанимаем перевозчика, у него есть сертификат и все разрешения. Он пересекает границы, проходит таможенную проверку. Для этого мы собираем массу документов! Это стоит огромных денег, но мы даже не открывали сборы. Все делали сами. В этот раз собаки ехали из Москвы через Латвию. В Швеции их встретили наши кураторы, - продолжает волгоградка.

Чтобы эта встреча состоялась. волонтерам пришлось потратить не только много денег, но и нервов. Но оно того стоило! Фото: группа "Помощь Бучу и бездомным животным"

Большая трудность с бумагами. Это непросто – превратить собак в неодушевленный груз с помощью документов.

- Мы несколько раз переделывали документы, нервничали, но тем не менее собаки дома. Их ждали, и это того стоит. А вообще мне хочется сказать, что трудные и сложные ситуации расставляют все на свои места, показывают кто чего стоит. Это как у Высоцкого: пусть он в связке в одной с тобой, там поймёшь, кто такой. И спасибо огромное, моим милым друзья, которые на протяжении всего этого были рядом.

Почему даже пандемия не останавливает волонтеров?

А этот дружочек, судя по виду, не верит, что все самое плохое позади! Фото: группа "Помощь Бучу и бездомным животным"

- Отправлять животных нужно – их ждут, это важное дело. Те собаки, которым нашли семьи за границей, но они остаются в России, занимают места тех, кто очень нуждается в помощи здесь и сейчас. Естественно, это очень дорого. Мы с полной ответственностью можем сказать. что наши животные не на органы уехали. Мы регулярно получаем фотографии из семей, - подытожила Елена Волконская.

Таким образом в Швеции стало на девять волгоградских собак больше: туда переехали Дафна, Ариель, Белочка, Агнес, Тома, Тимур, Дарина, Тарас и Звезда.

А группе «Помощь Бучу» требуется помощь. Любая. Кормами, вещами, материалами для строительства вольеров, материальная.