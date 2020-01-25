Ходят в садик для собак и сидят с няней: как волгоградские бродяги живут в Швеции

Парадоксально, но пристроить бездомную собаку из Волгограда в родном городе – крайне проблематично. Горожане или не замечают проблему с дворнягами и вообще равнодушны к ним, или возмущаются такому соседству. Лишь немногие готовы приютить бродяжку у себя дома. Зато жители Швеции делают это охотно: чем сложнее судьба песика, тем больше его хотят осчастливить.

«КП-Волгоград» расскажет о пяти собаках, которых волонтер Елена Волконская отвезла за границу на машине. Это удивительная история!

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

В городе-герое много мини-приютов, созданных зоозащитниками. Практически все они существуют за свой счет, власти никак не спонсируют стерилизацию и содержание. Юлия Пильщикова основала группу «Хвостики», а Елена Волконская вместе с единомышленниками поддерживает приют «Помощь Бучу». За этими названиями - десятки неравнодушных к судьбе бездомных собак и кошек волгоградцев. Они работают вместе, никак не конкурируя друг с другом, ведь на кону – сотни жизней. У всех есть работы, семьи и дела, но волонтеры умудряются не просто сломя голову мчаться на окраины города за сбитой собакой, но и везти подоплечных в другую страну, где их ждут добрые хозяева. Счастливчиками стали сразу пять подопечных.

- У меня есть друг в Швеции, она зоозащитница. Так как в Волгограде найти дом тяжело, мы решили попробовать отправлять собак туда. Желающих очень много, но перевозка – сложный процесс. Власти страны не очень-то рады, боятся, что российские собаки могут чем-то болеть. Но мы в свою очередь ручаемся за своих питомцев и делаем все необходимые прививки, медобследования, - рассказала Елена Волконская. – Есть трудности с документами, поэтому мы делаем документы на коммерческий ввоз.

Шведы очень рады волгоградским собачкам - их новым питомцам. Фото: волонтеры

А дальше – длинное путешествие, которое занимает 4-5 дней. Волонтеры пользуются услугами официальных перевозчиков, есть два сопровождающих. Услуги обходятся недешево, но результат того стоит.

- Собаки едут из Волгограда сначала до Москвы, потом также на машине пересекают границу с Эстонией или Латвией, затем из Таллина или Риги на пароме плывут в Стокгольм, там встречают дружественные шведские волонтеры, - рассказали зоозащитники.

Путешественники. Фото: волонтеры

Конечно, все это время питомцам стараются сделать максимально удобные условия.

- Собаки едут в машине в специально оборудованных отдельных боксах, в дороге их выгуливают и кормят.

На этот раз пятерых собачек решили отвезти на личном автомобиле.

- Мы ехали из Волгограда с 5-ю собаками, в Москве сделали документы и поехали через Псковскую область на границу с Эстонией, там пересекли границу и в Таллине сели на паром, 17 часов и мы в Стокгольме. Собаки держались молодцом, все «дела на пеленочку», никого не укачало, - рассказала Елена Волконская. - Там нас встретили шведские волонтеры, мы передали собак и вечером мы на том же пароме тронулись обратно.

ДЕТСКИЕ САДИКИ ДЛЯ СОБАК И НЯНЕЧКИ

В Швеции, как и многих странах, где есть гуманность и осознание, что животные заслуживают жить достойно, бездомных собак попросту нет. Если на улице появляется бродяга, значит, ее просто потеряли. Граждане вызывают службу и тут же оказывают питомцу помощь.

- У них другой менталитет. Вы не поверите, но им нельзя оставлять собаку одну дома более, чем на шесть часов! Если хозяин уехал, то он обязан вызвать няню, которая будет ухаживать за питомцем и выгуливать. Есть также детские садики, куда возят своих животных. Для выгула есть специальные зоны. В целом там у животных райская жизнь, - рассказала Елена.

Ну что ж, остается только позавидовать. А вот и сами счастливчики, знакомьтесь!

ВЫБРОСИЛИ НА КЛАДБИЩЕ

Кладбище, на дворе декабрь. В одной из проваленных могил ютятся и пытаются согреться восемь щенков. Выбросили! Волонтеры узнали о несчастных случайно и тут же отправились забирать новых подопечных в приют. Один из них попал в пятерку счастливчиков и получил свой «золотой билет» в шведскую семью.

Щенки на кладбище. Фото: волонтеры

ПОДКИНУЛИ В ПРИЮТ

А вот Лиси и Лизи – четырехмесячных девочек – подкинули в приют добрые люди. И хорошо, ведь могли бросить на произвол судьбы, как восьмерых малышей. Сестричек нашли в коробке. Повезло, что они не заболели, ведь на улице уже стояли морозы. Очаровательных крошек сразу захотели забрать иностранцы.

А это - малышка Лизи. Ее сестричка такая же очаровашка. Фото: волонтеры

ГАРРИ-БОЕЦ

Малыш Гарри, так его прозвали волонтеры, оказался настоящим бойцом. Он попал в приют совсем малышом в очень запущенном состоянии. Любовь и забота сделали чудо – песик не просто выкарабкался с того света, но и очаровал шведов. Молодой, энергичный и активный питомец так же отправился в Швецию покорять сердца новых хозяев.

Гарри - боец! Выжил и уехал жить за границу. Фото: волонтеры

ЖИЛА В КОРОБКЕ

А вот Хельга, пятая пассажирка счастливого рейса в Швецию, попала в приют глубоко беременной. Она жила на улице в картонной коробке. Ощениться так и не смогла, ее пришлось стерилизовать, что буквально спасло собачке жизнь. Пушистая Хельга тоже приглянулась шведам.

Ну как такую можно было выбросить? Хельга - красотка! Фото: волонтеры.

ПОМОГАЙТЕ ПРИЮТАМ

С одной стороны, радостно, что волгоградские бродяжки находят дом за границей. Но одновременно это и грустно. Выходит, люди своим безответственным отношением создали проблему, а решать ее не хотят.

- Волонтеров не хватает. Собак на улицах очень много, а приютить удается лишь малую часть. В нашем городе ситуация сдвинулась с мертвой точки, но этого недостаточно – бездомных животных катастрофически много. Мы очень призываем людей: не игнорируйте! Если во дворе есть стая, не нужно вызывать отлов. Звоните, пишите в группы, мы поможем их стерилизовать. Не бойтесь брать собачек и кошек с улицы – они станут прекрасными компаньонами и друзьями. Есть много клиник, где вылечат и сделают прививки. Или приходите к нам в приют, выбирайте себе друзей!

ГРУППА ВК "ПОМОЩЬ БУЧУ"

ГРУППА ВК "ХВОСТИКИ"

Контактный номер телефона: 89020948370