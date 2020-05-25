В лидерах по заболевшим Волгоград, Волжский и пять районов: карта распространения коронавируса на 25 мая

На 25 мая в Волгоградской области зарегистрировано еще 89 заболевших коронавирусом. В лидерах по приросту новых случаев COVID-19 на этот раз оказались не только Волгоград и Волжский, но и сразу пять районов региона. В областном центре плюс 26 заразившихся, в Волжском выявили еще 7 заболевших ковидом. По семь подтвержденных диагнозов в Николаевском, Светлоярском и Урюпинском районах. А вот Михайловка показала прирост сразу в девять новых пациентов с коронавирусом. Еще восемь зараженных в Среднеахтубинском районе. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 25 мая: два крупнейших города и 17 районов. В целом регион сейчас идет на четвертом месте по заболеваемости в ЮФО после Калмыкии, Адыгеи и Астрахани. Уровень заболеваемости - 90,8 на сто тысяч населения.

Данные ИЦК.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди оставшихся районов пять новых заболевших коронавирусом зафиксировали санитарные врачи во Фроловском районе. Три подтвержденных диагноза и жителей Быковского района.

Еще десять районов Волгоградской области прибавили к спискам ковидных пациентов по одному человеку. Среди них Котельниковский район, где накануне число заболевших коронавирусом резко выросло почти вдвое. На карантин закрыли два хутора, где на больничной койке могут оказаться практически все жители. Также всего один новый случай COVID-19 выявили в Камышинском районе, который в последние дни давал стабильный и значительный прирост. По одному новому заразившемуся в Алексеевском, Городищенском, Даниловском и Иловлинском районах региона. А также в Клетском, Палласовском, Серафимовичском и Суровикинском.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 25 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заразившихся коронавирусом три завозных случая из столицы и Мордовии. Контактных - 37 человек, а вот сами обратились за помощью к медикам сразу 49 жителей области. В списке заболевших COVID-19 - один младенец, четыре ребенка постарше, 13 инфицированных среди молодежи и 14 среди волгоградцев старше 65-ти лет. Остальные случаи почти поровну приходятся на средний и зрелый возраст.

В итоге на 25 мая в Волгограде 831 заразившийся коронавирусом, в Волжском – 141. Но город-спутник обогнал уже которую неделю сохраняющий лидерство Николаевский район - 209 заболевших. В лидерах по числу ковидных и Камышин – 122 человека. В Михайловке сегодня число пациентов инфекционных больниц тоже перевалило за сотню – заражены 106 жителей города и района.