2020-05-22T11:22:46+03:00
Общество

Гремячинский ГОК налаживает партнерские отношения с крупными промышленными предприятиями Волгоградской области

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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В своей деятельности компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко нацелена, прежде всего, на развитие российской промышленности. Согласно данным аналитического рейтинга журнала "Эксперт", инвестиции владельца компаний «ЕвроХим», СУЭК и Сибирской генерирующей компании в производственный сектор отечественной экономики за последние 15 лет составили 21 миллиард рублей.

Компания «ЕвроХим» опирается, прежде всего, на отечественных производителей и при реализации масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей.

Возможность поставки на Гремячинский ГОК продукции волгоградского производителя обсудили исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и руководители ООО «Корпорация «Красный Октябрь». Генеральный директор корпорации Кирилл Владимиров, директор по сбыту, направление металлоконструкций Юлия Ильченко, начальник отдела аналитики и мониторинга рынка Елена Добренькова и руководитель строящегося горнодобывающего предприятия изучили различные варианты поставки металлопроката, металлоконструкций и иных комплектующих под строительство Гремячинского комбината.

Стороны переговоров выразили желание взаимодействовать, изучили перечень и потенциал завоза продукции. Более подробно перспективы сотрудничества руководители предприятия обсудят в июне, когда, вероятно, станет возможным личный визит представителей «Красного Октября» на Гремячинский ГОК.

«Мы рады наладить партнерские отношения с таким уважаемым и перспективным предприятием, как «Красный Октябрь», - отметил по итогам переговоров Евгений Сахаров. – В своей деятельности «ЕвроХим-ВолгаКалий» ориентируется, прежде всего, на кооперацию и взаимодействие с отечественными компаниями. Надеюсь, что в сотрудничестве с другими производственными предприятиями Волгоградской области нам удастся внести весомый вклад в развитие региональной экономики и повышение качества жизни волгоградцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гремячинский ГОК налаживает партнерские отношения с крупными промышленными предприятиями Волгоградской области
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области
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