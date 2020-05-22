Гремячинский ГОК налаживает партнерские отношения с крупными промышленными предприятиями Волгоградской области

В своей деятельности компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко нацелена, прежде всего, на развитие российской промышленности. Согласно данным аналитического рейтинга журнала "Эксперт", инвестиции владельца компаний «ЕвроХим», СУЭК и Сибирской генерирующей компании в производственный сектор отечественной экономики за последние 15 лет составили 21 миллиард рублей.

Компания «ЕвроХим» опирается, прежде всего, на отечественных производителей и при реализации масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей.

Возможность поставки на Гремячинский ГОК продукции волгоградского производителя обсудили исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и руководители ООО «Корпорация «Красный Октябрь». Генеральный директор корпорации Кирилл Владимиров, директор по сбыту, направление металлоконструкций Юлия Ильченко, начальник отдела аналитики и мониторинга рынка Елена Добренькова и руководитель строящегося горнодобывающего предприятия изучили различные варианты поставки металлопроката, металлоконструкций и иных комплектующих под строительство Гремячинского комбината.

Стороны переговоров выразили желание взаимодействовать, изучили перечень и потенциал завоза продукции. Более подробно перспективы сотрудничества руководители предприятия обсудят в июне, когда, вероятно, станет возможным личный визит представителей «Красного Октября» на Гремячинский ГОК.

«Мы рады наладить партнерские отношения с таким уважаемым и перспективным предприятием, как «Красный Октябрь», - отметил по итогам переговоров Евгений Сахаров. – В своей деятельности «ЕвроХим-ВолгаКалий» ориентируется, прежде всего, на кооперацию и взаимодействие с отечественными компаниями. Надеюсь, что в сотрудничестве с другими производственными предприятиями Волгоградской области нам удастся внести весомый вклад в развитие региональной экономики и повышение качества жизни волгоградцев».