2020-05-22T07:54:28+03:00
Общество

«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра в Волгограде

«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра на 100 коек в Волгограде
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Медучреждение открылось на территории ФГБУ «413 Военный госпиталь» Министерства обороны и предназначено для госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Технические специалисты национального провайдера развернули сетевую инфраструктуру и организовали канал передачи данных для подключения всех необходимых цифровых сервисов.

«Возведение специализированного центра стало важным этапом в цепочке мер для предотвращения распространения вируса. Перед нами стояла непростая задача строительства современной инфраструктуры связи на базе оптических систем в максимально сжатый отрезок времени. И с уверенностью могу сказать, что наши специалисты справились с ней на отлично, оправдав высокое доверие к компании. Важно, что и в нынешней непростой эпидемиологической ситуации “Ростелеком” не прекращает работу по развитию телеком-инфраструктуры населения, коммерческих и государственных объектов, потому что от оперативной связи сегодня зависят жизни людей», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Строительство объекта заняло всего 40 дней, общая площадь здания составляет 5,3 тысячи квадратных метров. После окончания пандемии вируса COVID-19 в нем будет оказываться помощь военнослужащим, пенсионерам, ветеранам военной службы и, при необходимости, жителям Волгоградской области. Центр соответствует самым строгим стандартам, которые предъявляются к инфекционным стационарам.

«Центр построен по модульному типу и представлен несколькими лечебно-диагностическими отделениями: приемное отделение, два боксированных по 45 коек и реанимация на 10 мест для тежелобольных. Боксы сконструированы так, чтобы не допустить нарушения противоэпидимического режима во время нахождения пациентов. Все передвижения происходят через шлюзовую систему», – пояснил Дмитрий Пузыренко, начальник многофункционального медцентра, майор медицинской службы.

На сегодняшний день в Волгоградской области «Ростелеком» подключил к интернету по оптической сети более 120 медицинских учреждений. Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на их подключение по телефону 8 800 200 30 00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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