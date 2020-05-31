2020-05-31T11:25:34+03:00
Происшествия

Пьяная волгоградка отдала четырехлетнего ребенка незнакомой женщине и исчезла

Малыш находится в реабилитационном центре
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Малыш здоров и чувствует себя хорошо.Малыш здоров и чувствует себя хорошо.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

43-летняя волгоградка гуляла с собакой во дворе своего дома по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда, когда к ней подошла женщина. Она держала за руку мальчишку. Тот хотел погладить животное. Сама дама была изрядно пьяна – с трудом держалась на ногах. Она попросила новую знакомую присмотреть за сыном. Мол, надо сходить в магазин за покупками, а заражать ребенка она не хочет. Добрая волгоградка согласилась. Но ни через 10 минут, ни через полчаса мамочка за сыном не вернулась. Тогда женщина отвела мальчика к себе домой, помыла, накормила, а затем отправилась в полицию – писать заявление о «находке». Сам мальчишка говорит очень плохо: "дай", "там", "на". Не смог назвать ни своего имени, ни имени родителей. Возможно, у ребенка отставание в развитии. Сотрудники ПДН проверяют все неблагополучные семьи района. Пока результата нет.

- Малыша поместили в социально-реабилитационный центр «Лучик». С ребенком беседуют психологи. Сейчас предстоит выяснить, кто его мать и почему она не вернулась за сыном, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

На вид ей 40-45 лет, рост около 170 сантиметров, худая, темноволосая. Она была одета в черную футболку, темные туфли и джинсы цвета хаки.

Если выяснится, что женщина не в состоянии заботиться о ребенке, то встанет вопрос о лишении ее родительских прав.

Пока проверка по неблагополучным семьям результата не дала. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пока проверка по неблагополучным семьям результата не дала.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области уже больше трех тысяч заболевших коронавирусом: за сутки +158 волгоградцев
Две волгоградские школьницы ушли из дома после ссоры с родителями
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 30 мая: антирекорд и большая вспышка COVID-19 в Урюпинске
В Урюпинске из-за очага коронавируса усилят дезинфекцию и контроль
В Волгограде бизнес освободили на три месяца от уплаты аренды за муниципальные объекты
«Uno, dos, cuatro»: учителя из Камышина записали веселый ролик к последнему звонку-2020
Еще воды для поймы: на Волжской ГЭС снова увеличили сбросы
На волгоградских дорогах за сутки сбили трех человек
За сутки оштрафовали 328 волгоградцев без масок и документов
Под Волгоградом у грузовика оторвалось колесо и смяло две легковушки
Волгоградская область опять в ТОП-10 опасных регионов по коронавирусу: плюс 154 заболевших
В сквере у собора Александра Невского ставят книжный домик и качели
Волгоградцев на один день оставят без телевидения и радио
С 1 июня в Волгограде заработает автобус №55
На Волгоградскую область обрушится ливень с грозой и градом
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 30 мая: до 16 июня сидим дома
В Волгограде больных коронавирусом будут лечить гелием и антиковидной плазмой
Волгоградца, спалившего из мести иномарку соседа, отправили на год за решетку
В Волгограде стройуправление задолжало работникам 37 миллионов рублей зарплаты
В Волгограде школьникам-выпускникам разрешили выходить из дома в период самоизоляции
В Волгограде директор детсада уволила воспитателей без зарплаты
Клуб проходит лицензирование: в «Роторе» опровергли слухи о снятии с РПЛ
В Волгограде торговец рыбой предложил взятку полицейскому
В Волгограде десять беременных с коронавирусом успешно родили детей
В Волгограде погоня полиции за пьяным водителем закончилась дракой с цыганами
Волгоградец выступил за открытие детских садов
«КамАЗ», под которым рухнул мост в Волгоградской области, перевозил 30 тонн нута