Пьяная волгоградка отдала четырехлетнего ребенка незнакомой женщине и исчезла

43-летняя волгоградка гуляла с собакой во дворе своего дома по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда, когда к ней подошла женщина. Она держала за руку мальчишку. Тот хотел погладить животное. Сама дама была изрядно пьяна – с трудом держалась на ногах. Она попросила новую знакомую присмотреть за сыном. Мол, надо сходить в магазин за покупками, а заражать ребенка она не хочет. Добрая волгоградка согласилась. Но ни через 10 минут, ни через полчаса мамочка за сыном не вернулась. Тогда женщина отвела мальчика к себе домой, помыла, накормила, а затем отправилась в полицию – писать заявление о «находке». Сам мальчишка говорит очень плохо: "дай", "там", "на". Не смог назвать ни своего имени, ни имени родителей. Возможно, у ребенка отставание в развитии. Сотрудники ПДН проверяют все неблагополучные семьи района. Пока результата нет.

- Малыша поместили в социально-реабилитационный центр «Лучик». С ребенком беседуют психологи. Сейчас предстоит выяснить, кто его мать и почему она не вернулась за сыном, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

На вид ей 40-45 лет, рост около 170 сантиметров, худая, темноволосая. Она была одета в черную футболку, темные туфли и джинсы цвета хаки.

Если выяснится, что женщина не в состоянии заботиться о ребенке, то встанет вопрос о лишении ее родительских прав.