В Волгограде нашли пьяную мать, бросившую сына на улице

31 Май 2020 2020-05-31T18:18:04+03:00

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Всю ночь и весь день сотрудники полиции искали женщину – мать четырехлетнего малыша, оставленного на улице накануне. Волгоградку удалось разыскать. Но сына ей не вернут. Дама до сих пор пьяна. Вечером 30 мая она отдала ребенка случайной знакомой, с которой поговорила всего пять минут.

43-летняя жительница Волгограда гуляла с собакой по улице 51-й Гвардейской Дивизии, когда к ней пошла подвыпившая женщина с мальчишкой. Она попросила присмотреть за маленьким сыном, мол, надо сходить в магазин. Но так и не вернулась. Волгоградка, на руках которой остался ребенок, сначала отвела его домой, накормила, вымыла, а потом обратилась в полицию. Мальчишка не смог назвать ни имя, ни адрес. Его поместили в социальный центр «Лучик».

Когда волгоградские полицейские нашли мать и пришли на улицу Полесская, где она живет, та была пьяна. Она не помнила, где ее сын, с кем она его оставила. Этот вопрос ее особо не занимал. На нее составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Мальчика ей не вернут. Скорее всего, 37-летнюю женщину лишат родительских прав. У нее есть еще один ребенок – двухлетняя дочка, но она живет с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU