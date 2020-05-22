Во дворах Волгограда ставят детские городки

22 Май 2020 2020-05-22T12:18:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в миллионном Волгограде в планах на обновление по программе «Формирование современной городской среды» всего девять дворов - преимущество отдали общественным пространствам. Если в парках и скверах работы только начались, то в немногочисленных дворах Красноармейского, Кировского и Центрального районов уже появились детские площадки и спорткомплексы. Также подрядчики укладывают новый асфальт на тротуарах, внутридворовых и внутриквартальных проездах. Всего во дворах обновят более 30 тысяч кв.м дорожного покрытия. А позже установят 90 скамеек и 130 светодиодных фонарей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, новые игровые городки во дворах будут типовыми. В них входят качели и качалка на пружине, песочницы и карусели, беседки, горка и другие аттракционы. А пяти дворах Волгограда появятся еще и уличные тренажеры.

Что касается общественных пространств, уже расчищают пространство на улице Дзержинского у ДК района. В парке Гагарина в этом году пройдет второй этап благоустройства на 140 миллионов рублей. Сделают и документацию для будущего обновления площади перед Царицынской оперой и на улице Титова у памятника Ленину. Также в этом году отремонтируют пешеходную зону перед собором Александра Невского в центре, площадку у областной больницы №1 на Ангарском, парк «Долина» в Советском.

ИСТОЧНИК KP.RU