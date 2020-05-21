В Волгограде появился тариф с несгораемым остатоком интернета и бесплатными мессенджерами даже при отрицательном балансе

Также волгоградцы могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках - защита от них включена.

Такое решение приняли в компании, проанализировав опыт более 20 миллионов пользователей всех операторов связи от 14 до 60 лет.

- Потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание - это прозрачность. Поэтому оплаченные услуги никогда не сгорают, а случайное подключение нежелательных сервисов исключено. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, - отмечает генеральный директор компании Геворк Вермишян.

Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. В этом случает все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет. К тому же лишними гигабайтами можно делиться с близкими - бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости.

Все чаще для общения многие используют популярные мессенджеры. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют трафик и работают даже при отрицательном балансе, позволяя всегда оставаться на связи с близкими.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи. SIM-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться. Условия можно изучить на сайте.