Гремячинский ГОК облюбовали краснокнижные птицы

Сейчас в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината. Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию. Так как экология входит в число первоочередных приоритетов предприятия, поэтому прежде всего были запущены важные природохранные сооружения, которые позволяют до минимума снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Фото: ЕвроХим.

Например, на Гремячинском ГОКе действуют современные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Объект по сбору дождевых и возврату сточных вод (пруды- накопители и насосная станция) позволяет экономить воду и использовать ее многократно. Выбранная технология AGAR® (аэролифтный реактор с прикрепленными биокультурами) для биологической очистки сточных вод в настоящее время не имеет аналогов в России - она повторяет круговорот воды в природе и способствует экономии большого количества технической воды, забираемой из естественных природных источников, а также позволяет избежать сброса сточных вод в водные объекты.

Вода, полученная после очистки стоков комбината, настолько чистая, что вполне пригодна для проживания краснокнижных огарей и других птиц.Лучшее свидетельство экологической безопасности Гремячинского ГОКа получено в апреле, когда пруды-накопители привлекли огарей – диких уток, занесенных в Красную книгу. Согласно данным Красной книги Краснодарского края, в европейской части России общая численность огаря оценивается в 8,5–16 тыс. пар, а в южном регионе — 5–7 тыс. пар.

Другой важные для предприятия объекты – солеотвал и шламохранилище - предназначены для хранения отходов сильвинитовой обогатительной фабрики. Чтобы рассол не проникал в почву, хранилище огорожено дамбами, дно и стенки выстланы прочной геомембраной, исключающей контакт содержимого с окружающей средой. Безопасность и надежность этого объекта подтверждается тем, что непосредственной близости от него растут степные тюльпаны, также занесенные в Красную книгу.

Фото: ЕвроХим.

Усилия, проявленные «ЕвроХим-ВолгаКалием» в обеспечении экологической безопасности своего производства, получили высшую – природную – оценку!

И проект, реализуемый новыми героями – героями мирного труда – вполне достоин войти в летопись «Котельниково – Земли Героев».