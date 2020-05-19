АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение по продаже с электронного аукциона 28.05.2020г. единым лотом объектов недвижимости, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 24.04.2020 г. по Лоту №1 (РАД-217648)

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 3 084,2 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №цокольный, Этаж №1, Этаж №2, Этаж №технический, кадастровый номер 34:35:030213:15855, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, пом. II;

Объект 2: 73/100 доли в общей долевой собственности на земельный участок общей площадь 3 462 кв.м, кадастровый номер 34:35:030213:15017, расположенный по адресу: Волгоградская обл., Волгоградская область, г. Волжский , ул. Мира 71, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения объектов финансового назначения

Начальная цена Лота №1 – 69 719 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 62 408 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 7 311 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 6 971 900 руб.

Шаг аукциона – 1 000 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

- Договора аренды нежилого помещения № 71 от 01.07.2014 г., заключенного с ИП Авдеева С.Г., площадь аренды 3 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Договора аренды нежилого помещения № 3/2019 от 17.07.2019 г., заключенного с ИП Комарова М.А., площадь аренды 13 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Договора аренды нежилого помещения № 1 от 01.07.2016 г., заключенного с ООО «Современные технологии», площадь аренды составляет 22,30 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 1850,52 кв.м., расположенных на цокольном этаже, 1-ом и 2-ом этажах Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.»

Дата электронного аукциона переносится с 28 мая 2020 года на 19 июня 2020 года в 10:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 18 июня 2020 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 июня 2020 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 18.06.2020г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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