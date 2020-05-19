2020-05-19T11:33:40+03:00
Общество

Гремячинский ГОК готов к любому развитию ситуации и минимизирует риски распространения инфекции

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Чтобы защитить коллектив предприятия от коронавирусной инфекции, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализовало полный комплекс мер в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проводится термометрия, дезинфекции помещений и транспорта, соблюдается социальное дистанцирование.

При этом, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, Гремячинский ГОК готов перейти на работу в режиме «Производственной изоляции». Предварительно эта мера обсуждалась на встречах руководства и профсоюза с коллективами, которые будут участвовать в производственной изоляции. Работники сообщили о готовности поддержать это решение руководства.

Производственная изоляция (режим вахты) планируется с проживанием в подготовленных помещениях на объектах ГОКа от одного до двух месяцев, в зависимости от развития ситуации с COVID-19. Женщины и мужчины будут проживать в отдельных локациях, с обеспечением безопасности для всего коллектива. Планируется разделение коллектива на работающих под землей и на поверхностных объектах. ГОК обеспечит сотрудников трехразовым питанием, доставкой, создаст необходимые бытовые условия.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Срок начала производственной изоляции не определен, но предприятие находится в готовности № 1, и руководством прорабатываются все детали и условия, в т.ч. повышенная оплата труда. После решения всех вопросов планируется повторная встреча с коллективами для получения обратной связи и «сверки часов». Таким образом, «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизовал все административные ресурсы, чтобы быть готовым к работе в экстремальных условиях.

«Главная наша задача на сегодня – защитить своих работников от пандемии, сохранить их здоровье, - подчеркнул исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Введением строгих ограничительных мер мы стремимся минимизировать риск заражения. Это жизненно необходимо - ведь если предприятие функционирует – значит, сотрудники получают заработную плату, у их семей есть доход и стабильность.

Комплекс реализуемых мероприятий помогает нам не допустить распространения инфекции – в коллективе заболевших нет. Но мы готовы к любому развитию событий, и в случае достижения критического порога по зараженным, можем перейти на режим производственной изоляции.

Я надеюсь, что, строгая дисциплина и самоконтроль позволят нам благополучно миновать кризис и сохранить здоровым наш коллектив, а значит – и предприятие в целом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гремячинский ГОК готов к любому развитию ситуации и минимизирует риски распространения инфекции
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