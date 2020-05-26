2020-05-26T17:50:42+03:00
Происшествия

В Волгограде на два месяца арестовали зампрокурора за взятку

Он пробудет в СИЗО до 24 июля
Екатерина МАЛИНИНА
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Дмитрий Ведищев пробудет в СИЗО до 24 июля. Фото: соцсетиДмитрий Ведищев пробудет в СИЗО до 24 июля. Фото: соцсети
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В Волгограде 26 июля Центральный районный суд принял решение о мере пресечения для Дмитрий Ведищева. По информации представителя облсуда, заместителя прокурора арестовали почти на два месяца – до 24 июля включительно. Заседание было закрытым. Задержали высокопоставленного сотрудника прокуратуры накануне. Его обвиняют в покушении на получении взятки в значительном размере.

В операции по задержанию участвовали сразу же несколько ведомств: УФСБ по Волгоградской области, СУ СК по Волгоградской области и областная прокуратура.

Пока силовики держат паузу и не сообщают ничего конкретного. Ни размер взятки, ни за что Дмитрий Ведищев ее должен был получить. Известно, что сумма не маленькая и исчисляется цифрой с шестью нулями. Ходят разговоры, что зампрокурора попросил деньги за свою «услугу» от одного из крупных волгоградских бизнесменов.

- Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции, - заявили в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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