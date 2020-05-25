В Волгограде за миллионную взятку задержали зампрокурора

В Волгограде снова задержали сотрудника правоохранительных органов. На этот раз уголовное дело возбудили на заместителя прокурора города Дмитрия Ведищева, который ранее был зампрокурором в Центральном районе. Мужчину подозревают в покушении на получение взятки в значительном размере. Речь идет о весьма крупной сумме в несколько миллионов рублей.

- Проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания. Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции, - сообщила журналистам о случившемся старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Зачищает свои ряды от коррупционеров прокуратура совместно с правоохранительными органами, следователями регионального СУ СК России и региональным управлением ФСБ.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет сбор доказательств, - прокомментировал «КП-Волгоград» в региональном следственном управлении СКР.

Это далеко не первое громкое задержание в мае 2020 года. В праздники на два месяца в СИЗО отправился начальник следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев. Его подозревают в участии в вымогательстве и похищении человека.

А в марте с поличным при получении взятки задержали помощника прокурора Тракторозаводского района.