2020-05-19T18:47:36+03:00
Общество

Они остались без еды: в Волгограде из-за карантина застрял передвижной цирк с животными

Без корма остались 11 питомцев, в том числе лев, медведь и пума
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В месяц хищники съедают почти 500 кило мяса. Фото цирка Династии Довгалюк.В месяц хищники съедают почти 500 кило мяса. Фото цирка Династии Довгалюк.
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Коронавирус больно сказался не только на людях, страдают и животные. Нет, они не умирают от вируса, но из-за введенных ограничений могут умереть от голода. Как, например, питомцы цирка Династии Довганюк, который застрял в Волгограде и за полтора месяца без работы и изоляции уже на грани катастрофы. Критическую ситуацию подтверждают и в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Они опубликовали на своем сайте обращение с просьбой помочь четвероногим артистам.

Цирк шапито приехал в Волгоград еще в конце марта. Расположился на улице Землячки в Дзержинском районе, дал пару представлений, и замер в ожидании. С апреля все мероприятия и выступления запретили, и 11 животных остались на голодном пайке. В их числе лев, пума, гималайский медведь, два тигра и шесть собак. За полтора месяца они съели все запасы, и владельцы забили тревогу.

Животные тоже оказались заложниками карантина. Фото цирка Династии Довгалюк.

Животные тоже оказались заложниками карантина. Фото цирка Династии Довгалюк.

- У нас был небольшой запас. Но мы рассчитывали на две недели, а длится все это уже два с половиной месяца, - рассказал «КП-Волгоград» основатель династии Николай Довгалюк. - Каждый месяц животные цирка съедают около 500 килограммов мяса, в основном, это говядина. Нам птицефабрика помогла, даем по тушке курицы два раза в неделю. Говядину нам привезли - маленького бычка и большую корову, но все это уже подходит к концу.

Владелец обращается с просьбой о помощи даже не к волгоградцам, а к бизнесменам.

- Мы от людей помощь не берем. Им свои семьи нужно кормить. Вот если предприниматели помогут нам мясом, будем рады. Потому что тигры едят, едят и едят. А волгоградцы пусть потом приходят к нам на представление, когда все это закончится, - говорит Николай Довгалюк.

Цирк шапито приехал в Волгоград на две недели гастролей, а застрял уже на два месяца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Цирк шапито приехал в Волгоград на две недели гастролей, а застрял уже на два месяца.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, сейчас в цирке-шапито каждый день идут репетиции. В День защиты детей, 1 июня здесь устроят телемост и будут давать представление онлайн из Волгограда на несколько городов России. Как видите, они не сидят сложа руки, и с нетерпением ждут снятия ограничений.

Напомним, что в похожей ситуации оказался также передвижной зоопарк – «Зоолунапарк Шархан». Он тоже застрял в Волгоградской области – в городе Суровикино. Там животных еще больше – 25: енот, песец, макак-резус, волк, пони, тигр, леопард, рысь, орёл, фазан, шесть павлинов, три льва, лиса и два медведя. Только хищникам надо почти 60 кило мяса в день, плюс крупы, фрукты… Животных немного подкармливают местные жители, но еды питомцам катастрофически не хватает.

Если у вас есть желание и возможность помочь, обращайтесь по телефонам:

Цирк Династии Довгалюк, тел. 8-924-348-55-50;

ООО «ЗООЛУНАПАРК ШАРХАН», тел. 8-909-772-01-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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