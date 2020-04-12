Волгоградцы подкармливают львов и тигров в застрявшем в Суровикино передвижном зоопарке

12 Апр 2020 2020-04-12T17:16:08+03:00

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Режим самоизоляции большое испытание не только для людей. В Суровикинском районе из-за введенных ограничений застрял передвижной зоопарк.

- Мы успели поработать две недели. Потом объявили запрет на деятельность. Сейчас деньги подходят к концу. Ведь мы кормим животных из той выручки, которую получаем. А ее сейчас нет. На нашем попечении находятся львы, тигры, леопард, рысь, волки, медведь, лиса, пони, песец.

Большинство из них хищники. То есть каждый день им нужно на всех около 60 килограммов мяса. Не мало.

- Мы бросили клич о помощи в местную группу Суровикино. И люди откликнулись. Волгоградцы несут овощи, фрукты, мясо. Видел, что кто-то пытается договориться с фермерами. Спасибо им огромное за помощь. Но потребности у зверей большие. Ждем с нетерпением окончания особого режима. Выпустить на волю их тоже нельзя. Они не приспособлены к другой жизни, - рассказал «КП-Волгоград» один из руководителей передвижного зоопарка «Шархан» Дмитрий.

Местные жители откликнулись на беду. Фото: передвижного зоопарка "Шархан"

Пока рацион зверей не поменяли, но если еды не будет, то животным могут урезать ежедневный паек.

Всех, кто может и хочет помочь животным, можно позвонить по телефону зверинца 89022132806.

ИСТОЧНИК KP.RU