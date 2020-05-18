5 детей и 16 стариков: подробности о новых волгоградцах с COVID-19

В последние дни – 16,17 и 18 мая – коронавирус немного снизил темпы распространения в Волгоградской области. Три дня цифра не меняется - плюс 65 человек за сутки. Но, по словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, это еще не говорит о том, что болезнь пошла на спад. Тем более, что по данным областного оперштаба в регионе с каждым днем все больше пациентов, которые не знают, где подхватили COVID-19. Они не выезжали за пределы области, не общались непосредственно с больными, а значит, коронавирус пошел в город. Таких их 65-ти новых пациентов 37 человек. Они обратились за медпомощью, уже когда почувствовали недомогание и признаки COVID-19. 26 волгоградцев – это контактные, и всего 2 случая – завозные (Из Москвы и Воронежа).

Причем ситуация заражения из серии «неясно где» характерна больше всего для Волгограда. В областном центре за последние сутки – к 18 мая – список коронавирусных больных увеличился на 24 человека. На второе место опять вышел Волжский – там 11 новых заболевших.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 18 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В районах Волгоградской области постепенно численность заражений стихает: в Урюпинском районе зафиксировано 8 больных, в Камышинском – 7, в Среднеахубинском – в, в Николаевском – 3, и два – в Городищенском. Еще в четырех регионах по одному заболевшему COVID-19 – в Суровикинском, Палласовском Новоаннинском и Быковском.

Вот так выглядит ситуация по распространению коронавируса в ЮФО.

К счастью, за последние дни в Волгоградской области не зафиксировано ни одного смертельного случая пациентов с коронавирусом. Хотя в числе новых пациентов опять много волгоградцев, которые входят в группу риска – людей старше 65 лет – таких 16 человек. Положительный диагноз «коронавирусная инфекция» также установлен у пятерых деток, из них два дошкольника (до 6 лет) и три ребенка до 14 лет.

- Они все переносят коронавирус в легкой или даже бессимптомной форме. Но их изолируют, потому как они могут быть переносчиками и заразить других, - поясняет заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

Еще шесть новых пациентов - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Но большинство зараженных – это по-прежнему волгоградцы самого трудоспособного возраста от 30 до 49 лет. 12 жителей Волгоградской области с подтвержденным COVID-19 возрастом от 50 до 64 лет.

И хотя завозных случаев коронавируса в Волгоградской области все меньше, в оперативном штабе напоминают, что все приезжие должны отправляться на 14-дневный карантин без права покидать место проживания.