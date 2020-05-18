2020-05-18T16:16:17+03:00
Общество

5 детей и 16 стариков: подробности о новых волгоградцах с COVID-19

Из 65 зараженных за последние сутки, 37 – не знают, где подхватили коронавирусную инфекцию
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Старики, к сожалению, очень восприимчивы к коронавирусу, так что их надо беречь особенно.Старики, к сожалению, очень восприимчивы к коронавирусу, так что их надо беречь особенно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последние дни – 16,17 и 18 мая – коронавирус немного снизил темпы распространения в Волгоградской области. Три дня цифра не меняется - плюс 65 человек за сутки. Но, по словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, это еще не говорит о том, что болезнь пошла на спад. Тем более, что по данным областного оперштаба в регионе с каждым днем все больше пациентов, которые не знают, где подхватили COVID-19. Они не выезжали за пределы области, не общались непосредственно с больными, а значит, коронавирус пошел в город. Таких их 65-ти новых пациентов 37 человек. Они обратились за медпомощью, уже когда почувствовали недомогание и признаки COVID-19. 26 волгоградцев – это контактные, и всего 2 случая – завозные (Из Москвы и Воронежа).

Причем ситуация заражения из серии «неясно где» характерна больше всего для Волгограда. В областном центре за последние сутки – к 18 мая – список коронавирусных больных увеличился на 24 человека. На второе место опять вышел Волжский – там 11 новых заболевших.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 18 мая 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 18 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В районах Волгоградской области постепенно численность заражений стихает: в Урюпинском районе зафиксировано 8 больных, в Камышинском – 7, в Среднеахубинском – в, в Николаевском – 3, и два – в Городищенском. Еще в четырех регионах по одному заболевшему COVID-19 – в Суровикинском, Палласовском Новоаннинском и Быковском.

Вот так выглядит ситуация по распространению коронавируса в ЮФО.

Вот так выглядит ситуация по распространению коронавируса в ЮФО.

К счастью, за последние дни в Волгоградской области не зафиксировано ни одного смертельного случая пациентов с коронавирусом. Хотя в числе новых пациентов опять много волгоградцев, которые входят в группу риска – людей старше 65 лет – таких 16 человек. Положительный диагноз «коронавирусная инфекция» также установлен у пятерых деток, из них два дошкольника (до 6 лет) и три ребенка до 14 лет.

- Они все переносят коронавирус в легкой или даже бессимптомной форме. Но их изолируют, потому как они могут быть переносчиками и заразить других, - поясняет заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

Еще шесть новых пациентов - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Но большинство зараженных – это по-прежнему волгоградцы самого трудоспособного возраста от 30 до 49 лет. 12 жителей Волгоградской области с подтвержденным COVID-19 возрастом от 50 до 64 лет.

И хотя завозных случаев коронавируса в Волгоградской области все меньше, в оперативном штабе напоминают, что все приезжие должны отправляться на 14-дневный карантин без права покидать место проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде будут судить пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП
Где получить бесплатные маски пенсионерам в Камышине: адреса
Под Волгоградом парень украл ящик с пожертвованиями для больных детей
Коронавирус призыву не помеха: волгоградских новобранцев протестируют трижды
В Волжском директору стройфирмы грозит пять лет колонии за смерть рабочего
Владелец кафе в центре Волгограда расширился по поддельным документам
В Волгограде в период пандемии подорожали мука, масло и колбаса
Тесты на антитела к коронавирусу в Волгограде будут делать в июне
Под Волгоградом отчим пытался зарезать 5-летнюю падчерицу и ее 4-летнего братика
Уже более ста волгоградских медиков заразились коронавирусом
Волгоградским врачам обещали доплатить в полном объеме за работу с больными COVID-19
Под Волгоградом цыгане сняли порчу с пенсионерки за 620 тысяч рублей
Полиция Волгограда поймала парня, напавшего с ножом на бабушку-сторожа
Коронавирус в Волгограде: 11 заболевших COVID-19 находятся на ИВЛ
Впервые за 70 лет: в Волгограде начали каремонт школы №36
Работникам стройфирмы в Волгограде не платили зарплату: долг вырос до полумиллиона
За выходные дни полиция оштрафовала 175 волгоградцев, нарушивших самоизоляцию
В центре Волгограда на улице Ткачева заменили асфальт
На трассе «Волгоград - Элиста» под колесами «Лады» погиб пешеход
Волгоградец зарезал собутыльника, защищая даму